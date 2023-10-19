Kocaeli'de Alikahya Stadyum hattı için 6 teklif

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından projesi hazırlanan Alikahya Stadyum Tramvay hattı yapım ihalesi tekrar yapıldı, 6 firma teklif verdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 10 Temmuz’da yapılan tramvay hattı ihalesi 18 Ağustos’ta firmadan istenen evraklarda mevzuata aykırılık olduğu belirlenince iptal edilmişti.

Alikahya Stadyum Tramvay Hattı için elektronik teklif usulüyle yeni ihale düzenlendi. İhaleye ön yeterlilik ihalesinde yeterliliğe sahip 3 firma yeniden ve ön yeterliliğe girmeyen 3 firmayla birlikte 6 firma teklif verdi. Ana Hizmet Binası ihale salonunda gerçekleşen ihalede en düşük teklifi veren Sigma İnş. ve Emre Ray Enerji ortaklığı 787.627.265,77 TL oldu. Firmalardan gelen teklifler ihale komisyonu tarafından incelendikten sonra değerlendirmeye alınacak.

3,8 KİLOMETRE TRAMVAY HATTI İÇİN

İhaleyi kazanan firma hali hazırda son durak olan otogardan stadyuma kadar olan bölgede çalışmalara başlayacak. 3,8 kilometre uzunluğunda olacak hattın 6 duraktan oluşması planlandı. Projenin tamamlanmasıyla bölgenin trafik akışı rahatlayacak, toplu taşıma da daha konforlu hale gelecek.

6 DURAKTAN OLUŞACAK

Yeni hat otogar depo alanından başlayacak ve en yakın noktadaki Bağımsızlık Caddesinde son bulacak. 3,8 kilometre uzunluğunda olacak hat 6 duraktan oluşacak. Hattın birinci durağı; Fener Sokak ile Sultan Murat Caddesinin kesiştiği noktada, ikinci durağı Fatma Seher Hanım Sokağın İbni Sina Sokak ile kesiştiği yerde, üçüncü durağı Sakıp Sabancı Caddesi üzerinde Fenerli Sokak ile kesiştiği yerde, dördüncü durak Sakıp Sabancı Caddesi üzerinde Nar Çiçeği Sokak ile kesiştiği yerde, beşinci durak Bağımsızlık Caddesi üzerinde Yunus Emre Sokak kesişiminde, altıncı durak Bağımsızlık Caddesinin sonunda olacak.