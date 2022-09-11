Kocaeli'de Akçaray tüm zamanların rekorunu kırdı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark tarafından işletilen Akçaray, bir günde 56 bin 502 yolcu taşıyarak tüm zamanların yolcu taşıma rekorunu kırdı.KOCAELİ (İGFA) - Açıldığı günden bugüne beklenenin hep üzerinde yolcu taşımacılığı yapan Akçaray, rekorlarına bir yenisini daha ekledi. Bir günde 56 bin 502 yolcu taşıyarak açıldığı günden bugüne tüm zamanların yolcu taşıma rekorunu kırdı. Hızlı, güvenli ve konforlu olarak seferlerini gerçekleştiren tramvaylar vatandaşları gitmek istedikleri yere ulaştırıyor.

Trafikten uzak hızlı yolculuğun adresi olan Akçaray vatandaşların birinci tercihi haline geldi. UlaşımPark tarafından her gün yolcuların sağlığı için sabahın erken saatlerine kadar temizlenen Akçaray tramvayları temizlik konusunda da ön plana çıkıyor.

GÜNDE 3000 KM YOL, 300 SEFER

Her gün ortalama 3000 km yol, 300 sefer yapan tramvaylar vatandaşları istedikleri yere güvenle ulaştırıyor. Yoğun saatlerde 5 dakikaya kadar inen seferlerle vatandaşların durakta bekleme seviyesi minimize ediliyor. Kontrol merkezi tarafından takip edilen istasyonlar yoğunluğun olması durumunda ek sefer yönlendirerek daha hızlı ulaşım sağlanıyor.