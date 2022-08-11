Kocaeli'de 'aile' vurgusu... "Aile insan olmamızın beşiğidir"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 'Ailem Kocaeli Buluşmaları'na katılan aile danışmanı Saliha Erdim, anne ve babalara çocuklarıyla kuracakları iletişime yönelik çok önemli ipuçları verdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi aileye ve çocuklara yönelik verdiği hizmetlere her daim bir yenisini daha ekleyerek yoluna devam ediyor.

Televizyon programcısı ve yazar Bekir Develi ile kadın, aile ve çocuk alanlarında çeşitli çalışmaları ile tanıdığımız yazar Saliha Erdim, ‘Ailede Anlayışlı ve Anlaşılır Olmak’ konusuyla Kandıra’da yaşayanlarla buluştu. Kandıralıların yoğun ilgisi ile geçen söyleşi yaklaşık 3 saat sürdü. Aile danışmanı olan ve sosyal medyada da herkes tarafından tanınan Saliha Erdim, ‘’Aile dünyaya gelmemizin eşiği, insan olmamızın beşiğidir’ ifadesini kullanarak dikkat çekti.

Saliha Erdim sözlerinde aile kurumunun insan hayatındaki önemine vurgu yaptı.

Erdim, "Her şey önce insanın kendisinde var olmalı ki, o bünyede kök salsın. Doğru ve anlamlı bir hayat, doğru alışkanlıklarla ortaya çıkar. Anlamak ve anlaşılır olmak en başta kişinin kendisine yaptığı bir iyiliktir. Anlamak, insan ilişkilerinde karşılıklı iletişimin formülüdür’’ dedi.

AİLEDE ANLAYIŞLI VE ANLAŞILIR OLMAK

Ailede anlaşılır olmanın önemine değinen Erdim, "Çocuk, ilk insan ilişkisini annesiyle öğrenir, ondan sonra babası, kardeşleri ve diğer yakınları devreye girer. Hayatı boyunca kullanacağı pek çok değeri çocuk ailesinde görür, yaşar ve öğrenir. Bunlardan birisi de ailede anlayışlı ve anlaşılır olmaktır" dedi.

Bu arada Kandıralı ebeveynlerin ilgiyle dinlediği söyleşide, çocuklar da özel güvenli alanlarda yüz boyama, figür boyama, eğlenceli atletizm gibi etkinliklere katıldı.