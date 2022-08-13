Kocaeli'de 7 sanat dalında engelsiz eğitim

Kocaeli'de 7 sanat dalında dalında eğitim alacak olan engelli bireyler Temel Oyunculuk eğitimlerine başladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 16-29 yaş arası 250 engelli birey için iki aşamalı olarak gerçekleştireceği ‘Sanat İçin Ben de Varım’ projesi kapsamında eğitimlere başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliği ile hayata geçirilen eğitimlerin ilki temel oyunculuk oldu.

7 sanat dalında eğitim alacak engelli gençlerin ürettiği eserlerin kültür endüstrisi ürünü haline getirilmesi planlandı.

Sivil Toplum Merkezi’nde başlayan temel oyunculuk eğitimine 30 engelli birey katıldı. Oldukça heyecanlı görünen oyuncu adayları, verilen direktifleri eksiksiz olarak yerine getirmek için büyük çaba sarf etti. Oldukça iddialı olan adaylar eğlenceli dakikalar geçirdi.

Projede, Tiyatro eğitimlerinin yanında Yazarlık Atölyesi, Bağlama, Gitar, Piyano, Ritm ve Şan; Resim; Yönetmenlik, Kurgu ve Montaj, Çekim Teknikleri ve Senaryo; Dijital Medya Kültür Endüstrisi İçerik Üretimi, Youtube Yönetimi, Popcast Üretimi, Yeni Medya, Kurgu ve Montaj ve Diksiyon, Hat, Ebru ve Tezhip gibi geleneksel el sanatları eğitimleri de verilecek.

SANAT İÇİN BEN DE VARIM FESTİVALİ

Projenin ikinci aşaması ise festival olarak gerçekleştirilecek. 12-13 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Sanat İçin Ben de Varım Festivali’nde proje kapsamında sanat eğitimlerinin ardından bireylerin ortaya çıkaracakları eserler sergilenecek.