Kocaeli'de 65+ yaşa 'bilinçli internet' eğitimi

Kocaeli'de 65 yaş ve üstü çınarlarımıza bilinçli internet kullanımı eğitimleri veriyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaşlılara ‘Bilinçli İnternet Kullanımı’ konusunda hem teorik hem de uygulamalı eğitim vermeye başlandı.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesinin organize ettiği eğitimler, KO-MEK Bilişim Teknolojileri eğitmenleri tarafından veriliyor.

Leyla Atakan Kültür Merkezinde verilen ilk eğitim yaklaşık 2,5 saat sürdü. Eğitimde çınarlarımızın akıllı telefon, tablet, bilgisayar gibi cihazlar ile günlük hayatlarını kolaylaştıracak kadar bilinçli internete erişimleri konusunda soru cevaplı söyleşi gerçekleştirildi.

Eğitim içeriğinde; İnternet nedir, internet için gerekli olan cihazlar, Bağlantı çeşitleri, Arama motorları, Bilgi ve Cihaz Güvenliği, Mobil uygulamalar, Parola güvenliği, Kablosuz Ağ güvenliği, Web Güvenliği, Site uzantıları, Çevrimiçi alışveriş, Alışveriş ve İnteraktif Bankacılık İşlemleri, Sanat Kart, E Posta güvenliği, Sosyal Medya ve platformlar, Sosyal Medya ve Kişisel Veriler, Güvenlik, Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Göre Haklarınız Neler? Bilgi İhbar Merkezleri, E-Devlet Uygulamasına Giriş, E-Nabız, AFAD Acil Çağrı gibi başlıklar yer aldı.

Büyükşehir yapmış olduğu 65 yaş ve üstü vatandaşımıza sunulan ‘Bilinçli İnternet Kullanımı’ eğitiminin sonunda ayrıca katılım belgesi takdim edilecek.