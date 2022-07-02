Kocaeli'de 65+ yaş hafızaya 'stratejik' destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş üstü vatandaşlara demans, alzheimer, Parkinson gibi hastalıklardan korunmalarında yardımcı oluyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş ve üstü vatandaşlara akademisyenlerin sunumu ile söyleşiler, spor egzersizleri ve sosyokültürel faaliyetler gerçekleştiriyor.

Bu hizmetlerin yanında da gönüllü öğrencilerle yaşlı bireylerimiz bir araya gelerek hafıza güçlenmesinde olumlu etkisi olan Türk zeka ve strateji oyunu mangala ve bulmaca türünden oyunlar öğretiliyor.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğünün yaptığı çalışmalarla genç nesil ile ileri yaş gruplarının birlikte vakit geçirmeleri ve birbirlerinin deneyimlerinden faydalanmaları amaçlanıyor.

Yapılan araştırmalarda erken tanı ve teşhisin önemi demans, alzheimer, parkinson gibi hastalıklarda ön plana çıkıyor.

Bu sebeple Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bu tür programlarda bu hastalıklar hakkında vatandaşlara bilgilendirme yapılırken, insanın erken tanı ve teşhisle kendini tanımasının hayatını kolaylaştırdığı vurgulanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri; 65 yaş ve üstü vatandaşımıza yönelik sunulan bu hizmetlerin devam edeceğini, hizmetlerden faydalanmak isteyen vatandaşlarımızın 153 Çağrı Merkezinden konuyla ilgili detaylı bilgi alabileceği kaydedildi.