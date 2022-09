Kocaeli'de 60+Aktif Yaşlanma Kulübü hizmete girdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Körfez Belediyesi Yarımca sahilinde 60+Aktif Yaşlanma Kulübünün açılışı gerçekleştirildi. Yeni açılışın yapıldığı kulüpte Usta Çı’rock isimli Anadolu Rock grubu konser verdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 60+Aktif Yaşlanma Kulübü, Körfez ilçede hizmete girdi.

Açılış töreninde konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Ömürlerini ülkemiz için milletimiz için harcayan, geçmişten geleceğe önemli bir köprü olan değerli büyüklerimizin zamanını vaktini geçirebileceği ve birçok faaliyette bulunabileceğimiz bu kulübümüzün açılışındayız. Her alanda, her yaşta vatandaşımız için faaliyetler ve programlar yapmak, her birine ayrı hizmetler getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Özellikle bugün ilimizde de ilkini açtığımız bir çalışma ile sizleri buluşturmanın mutluluğunu sevincini yaşıyoruz. Bu faaliyeti Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte yürüteceğiz. Burada temelleri atılan bu proje ile bu faaliyetin başka ilçelerimize, şehirlerimize de ışık tutacağına inanıyorum. Yaşlılarımıza, büyüklerimize, çınarlarımıza vefa borcumuz var” ifadelerini kullandı.

60 yaş üzeri ve genç üyelerin harmanlandığı Kocaelili grup üyeleri, daha önce pek çok ünlü sanatçıya vokalistlik ve enstrüman çalarak sanatçılara eşlik etmişler. Büyükşehir Belediyesinin organize ettiği bireylerin aktif bir şekilde hayatın içinde yer almaları amaçlanan Usta Çı’rock konserleri bugüne kadar; Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi, Gölcük Kazıklı Kervansaray Kültür Merkezi, İzmit SDKM, İzmit Sekapark Uçurtma Tepesi, Derince Altmışevler Harikalar Sahili Amfi Tiyatro, Gölcük Yüzbaşılar Sahile Amfi Tiyatro, Kandıra Cebeci Söyle Sahili, Karamürsel Kordon Sahili, Darıca Millet Bahçesi, Gölcük Anıtpark’ta konser verdi.

Yaşlıların sosyal faaliyetlerde bulunacakları ve yaşam sürecini aktif bir şekilde geçirmelerini sağlamak üzere faaliyetlerde bulunacakları yer olan Körfez Belediyesi’nin 60+Aktif Yaşlanma Kulübü Usta Çı’Rock konseri ile açılışını da yapmış oldu.