Kocaeli'de 50 bin armatüre anlık bakım ve onarım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 177 adet yeşil alandaki 20 bin direk ve 50 bin armatürün yanı sıra Büyükşehir’e ait 310 binada bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent genelindeki 177 adet yeşil alandaki 20 bin direk ve 50 bin armatürün bakım ve onarımını aralıksız olarak gerçekleştiriyor.

Anlık arızalara 7/24 esasına göre müdahale edilerek, armatürler çalışır halde tutuluyor. Ekipler; 45 adet trafo, 115 adet jeneratör, 90 adet paratoner, 250 adet kompanzasyon ve 130 adet UPS’nin kontrollerini de düzenli olarak gerçekleştiriyor.

Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı Enerji, Aydınlatma Mekanik İşler Şube Müdürlüğü ekipler, ayrıca Büyükşehir Belediyesine ait 310 adet binada da bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. İdari bina, kırsal otogarlar, mezbahaneler, şantiyeler, itfaiyeler, haller, otogarlar, akademi liseler, bilgi evleri gibi Büyükşehir’e ait yapılarda gerçekleştirilen çalışmalarla vatandaşlara hızlı ve güvenli bir şekilde hizmet verilmesi sağlanıyor.