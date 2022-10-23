Kocaeli'de 41 Burda AVM’den İZGİM’e ziyaret

Kocaeli'de İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İZGİM Kadın Girişimciler Merkezi 41 Burda AVM yöneticilerini ağırladı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam eden ve başarılı çalışmalara imza atan İzmit Kadın Girişimciler Merkezi (İZGİM) ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.41 Burda AVM yöneticileri de İZGİM Kadın Girişimciler Merkezi’ni ziyaret ederek çalışmaları yerinde görme fırsatı buldu.

İZGİM Kadın Girişiciler Merkezi Atölyelerini ziyaret eden 41 Burda AVM Müdürü Funda Olgun ve ekibi yapılan iş birliğini güçlendirme üzerine bilgi alışverişine bulundular.

Kadınların ekonomik yaşamda daha görünür olmaları için sosyal sorumluluk olarak her hafta Çarşamba ve Pazar günü 41 Burda AVM’de açılan stantların devam edeceği ve yeni yapılacak olan projeler hakkında görüşmeler sağlandı.