Kocaeli'de '4 Mevsim' foto safari

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 4 Mevsim Kocaeli Fotoğraf Yarışması kapsamında Nüzhetiye Şelalesinde foto safari etkinliği gerçekleştirildi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dünya Turizm Günü sebebiyle Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) ile Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği (KASK) işbirliği tarafından düzenlenen 4 Mevsim Kocaeli 11. Ulusal Fotoğraf Yarışması kapsamında Foto Safari etkinliği düzenledi.

Kocaeli ve çevre illerden gelen fotoğraf tutkunları Kocaeli’nin doğal güzelliklerini keşfetti.

KASK eğitmenleri eşliğinde gerçekleştirilen gezi programıyla fotoğrafçılar doğa harikası Nüzhetiye Şelalesini fotoğraflayarak güne başladı. Ardından Değirmendere Yalı Evlerine geçen fotoğraf sanatçıları özellikle Ahşap Heykel Müzesine hayran kaldı.

DOĞAL GÜZELLİKLERİ KEŞFETTİLER

İstanbul, Sakarya ve Kocaeli’den gelen fotoğraf tutkunları, Nüzhetiye Şelalesi’ndeki doğal güzellikleri büyük bir zevkle objektiflerine yansıttı.

4 Mevsim Kocaeli Fotoğraf Yarışması için bol bol fotoğraf çeken gezginler, yarışmayı kazanabilmek için en iyi kareleri yakalamaya çalıştı. Fotoğraf sanatıyla Kocaeli’nin bilinmeyen birçok köşesi, fotoğraf tutkunlarının objektifinden çıkan fotoğraflarla yarışacak. Dereceye giren fotoğraflar, 20 Kasım tarihinde seçici kurul tarafından belirlenecek.

Kocaeli’nin doğal güzelliklerini keşfeden fotoğraf tutkunları, yarışma için güzel enstantaneler yakaladı. Karamürsel Ereğli tarihi evleri, balıkçı barınakları ve nice doğal güzellikleri kareleriyle ölümsüzleştirdiler. Karamürsel’de gün batımı etkinliği ile son bulan foto safari etkinliği sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

BAŞVURULAR 13 KASIM’A KADAR

Fotoğraf sanatı aracılığı ile 12 ilçesiyle birlikte Kocaeli’nin doğal, tarihi, turistik, sosyal ve kültürel öğelerini belgeleyerek; kentimizin tanınmasını sağlamak, kente ait bir görsel bellek oluşturmak ve fotoğraf sanatına katkıda bulunulması hedefleniyor.

Yarışmaya katılım http://4mevsim.kocaeli.bel.tr adresinden dijital ortamda ve jpeg formatında yapılacak. 0262 31810 00 (2338-2308) numaradan da bilgi edinilebilecek, yarışmaya dair tüm bilgiler http://4mevsim.kocaeli.bel.tr web sayfasında yer alıyor.

Son katılım tarihi 13 Kasım 2022 olan yarışmanın seçici kurulu 20 Kasım tarihinde dereceye giren fotoğrafları belirleyecek. 23 Kasım’da sonuç bildirgesi yayınlanacak.