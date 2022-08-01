Kocaeli'de 36 Roman çifte toplu nikâh

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Roman Toplu nikâh töreninde 36 çift dünya evine girdi.KOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği toplu nikâh töreni programıyla 36 Roman çift dünya evine girdi.

Çiftler, Başkan Büyükakın’ın kıydığı nikâhla bir ömür birlikteliğe “evet” derken, tören sırasında renkli anlar yaşandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, cumartesi günü düzenlenen Roman toplu sünnet töreninin ardından pazar günü ise Roman Toplu Nikâh Şölenine imza attı. 36 çiftin katıldığı şölen, Büyükşehir Belediyesi’nin yemek ikramıyla başladı. Dünya evine girecek roman çiftler, yemek programın ardından şehir turu attı.

Şehir turu Kocaeli Fuarı Güneş sahnesi arkasından başladı. Klasik araçlarla çiftler sahil otoparkından Salim Dervişoğlu Caddesine çıkarak şehir turu attı. Roman düğün konvoyu vatandaşlar tarafından da ilgiyle karşılandı. Konvoy Seka Park Uçurtma Tepesinde son buldu.

Yeni Cuma Camii Uzman İmam Hatibi Ahmet Doğan’ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Evren Kırlangıç-Nermin Kuruağaç çiftinin nikâhını kıydı.

Çiftin nikâh şahitliğini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve meclis üyesi Erkan Aksoy yaptı. Başkan Büyükakın, nikâh cüzdanını çifte takdim etti.

“ÖMÜR BOYU MUTLULUKLAR”

36 çifti evlendirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Şüphesiz bizi biz yapan unsurların en önemlisi ailedir. Toplumun en önemli yapı taşıdır. Aileler ne kadar güçlüyse, o ailelerin gücü üzerinde çocuklar güzel yetişiyor. Bugün 36 çiftimizin nikâhını kıydık. İnşallah aile olma yolunda ilk adımı attılar. Allah yuvalarında her daim mutlu olmayı nasip etsin. Çiftlerimiz bir ömür boyu mutlu olsun” ifadesini kullandı.

Roman Toplu Nikâh törenin ardından Ümmiye, Dj Yılmaz ve Popstar Erhan konseri gerçekleştirildi.