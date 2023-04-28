Kocaeli'de 3 müdürlüğün hizmet vereceği binada çalışmalar sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın ek yönetim binası ve depolama alanını inceledi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara daha kaliteli ve hızlı hizmet verebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 6 Ekim tarihinde ihalesi yapılan Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ek Yönetim Binası ve Depolama Alanı Yapım İşi kapsamında çalışmalar sürüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, çalışmaları yerinde inceledi.

GÜNDOĞDU ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince 6 Ekim tarihinde ihalesi yapılan Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ek Yönetim Binası ve Depolama Alanı Yapım İşi kapsamında çalışmalar devam ediyor. % 60’ı tamamlanan Cumhuriyet Mahallesindeki 6 bin 313 m2 arazi içinde; 661 m² yönetim binası, bin 24 m² depo binası ve 289 m² açık depo sahası yer alıyor. Genel Sekreter Gündoğdu, çalışmaları yerinde inceleyerek teknik ekipten bilgi aldı. Genel Sekreter Gündoğdu’ya Ulaşım Dairesi Başkanı Ahmet Çelebi de eşlik etti.

Bina tamamlandığında Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Akıllı ve Sürdürülebilir Ulaşım Sistemleri Şube Müdürlüğü ile Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü faaliyetlerine bu binadan devam edecek. Ayrıca imalatların tamamlanması ile birlikte yönetim binasında yaklaşık 50 kişilik ofis, depo binasında ise 10 kişilik ofis yer alıyor. Saha ve atölye personellerinin çalışacağı atölyeler ve akıllı ulaşım sistemleri, sinyalizasyon, yatay ve düşey işaretleme birimlerine ait kapalı depolar yer alacak.

3 MÜDÜRLÜK HİZMET VERECEK

Otobüs İşletmesi Şube Müdürlüğü için 520 metrekare kademe binası imalatına da başlandı.

Bu imalat sonrasında aynı anda üç otobüse bakım yapılabilecek, yedek malzemelerin güvenle stoklandığı bir ambarı olan, yıkama ve otobüs depolama alanını da içinde barındıran bir bina olacak. Daire Başkanlığı bünyesindeki üç müdürlüğün hizmetine sunulacak bu kampüsün imalatının 240 takvim günü sürmesi planlanıyor.