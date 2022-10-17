Kocaeli'de 3 gün boyunca 'gelecek' konuşuldu

Türkiye’de yerel yönetimler düzeyindeki en kapsamlı dönüşüm seferberliği olan Kocaeli Büyükşehir’in Sıfır Atık Festivali’nde 3 gün boyunca dünyanın geleceği konuşulduKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sıfır Atık Festivali, söyleşiler, paneller, atölyelerle dolu dolu geçen 3 günün ardından tamamlandı.

“Daha azıyla daha çok dünya” temasıyla düzenlenen festivalde, dünyanın tüm canlılar ve gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir yer olması arayışı konuşuldu. 34 farklı alanda 80’i aşkın ileri dönüşüm atölyesi ve 9 atıksız ürünler sergisi gerçekleştirilen festivale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, akademisyenler, çok sayıda çevreci ve vatandaşlar katıldı.

KOCAELİ’DEN DÜNYAYA YAYILACAK

Festivalin açılış gününde konuşan Bakan Kurum, Kocaeli’de çok güzel bir farkındalık hareketinin başladığını söyledi. Bakan Kurum, “Bu farkındalığı Kocaeli’den Türkiye’ye ve tüm dünyaya yayacağız. Daha az atıkla daha çok dünyayı konuşacağız” ifadelerini kullandı. Küresel ısınmaya dikkat çeken Bakan Kurum, “Şu an dünyamız 1.2 santigrat ısınmış durumda. Eğer önlem almazsak çocuklarımıza, geleceğimize yaşanabilir bir dünya bırakamayacağız. Nüfus artacak, ihtiyaçlar artacak, kuraklık artacak. Dolayısıyla biz kaynaklarımızın sonsuz olmadığı bilinciyle çalışmak zorundayız” dedi.

Festivalde konuşan Başkan Büyükakın, dünyanın uyarıda bulunduğunu vurguladı. İnsanoğlunun dünyada emanetçi olduğunu hatırlatan Başkan Büyükakın, “Dünyamızı yıldan yıla adeta bir karanlığa doğru sürükledik. Denizlerimizi kirlettik, havamızı zehirledik. Peki, bu kötü sürüklenişe dur demek için çok mu geç kaldık? Daha azı ve daha iyisi her zaman mümkün” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir’in israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek engellenmesi gibi konulara ayrı bir önem verdiğini dile getiren Başkan Büyükakın, "Bu amaçla hayata geçirdiğimiz Sıfır Atık Festivali aslında bir farkındalık festivali. Dünya üzerindeki 7’den 77’ye herkesin yaşam biçiminin artık sürdürülebilir olmadığını fark ettirmek amaçlı bir festival. Şu anki üretim biçimimiz ve tüketim alışkanlığımızla dünyada bize sunulan imkandan 1.7 kat fazlasını harcıyoruz. Dünya nüfusu 2050 yılına gelindiğinde 9.6 milyara ulaşacak’’ bilgisini verdi