Kocaeli'de 3 Aralık'a özel etkinlik

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Kocaeli Kongre Merkezinde düzenlendiği etkinliğe Başkan Büyükakın, engelli bireyler ve aileleri katıldıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Kocaeli Kongre Merkezinde bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinden yararlanan; Engelsiz Taksi, Sanatta Ben De Varım, Sporda Ben de Varım, Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, Probes projelerinin öğrencileri, aileleri ve çocukları, özel gereksinimli bireyler ve aileleri, Kocaeli’de yer alan tüm engel gruplarına bağlı Sivil Toplum Kuruluşlarının üyeleri programa katıldı.

Programa katılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın özel gereksinimli birey ve aileleri ile sohbet etti. Programda konuşan Başkan Büyükakın, “Aslında bütün meseleleri, bütün zorlukları, bütün engelleri, bu sadece bedensel, zihinsel engellerden ibaret de değil, çünkü beden ve zihinsel engellerin dışında kendini engelsiz zannedenlerin inanılmaz engelleri var; hissedemeyen sevemeyen bir kalpten daha engelli olan daha ne olabilir ki. Az önce sevgili evladımızın söylediği ifade de kendini engelsiz zannedenlerin hepsinden çok daha anlamlı ifadeler değil mi! Böylesine hissedebilen yüreğin olması, böyle duyabilen bir gönlünün olması, aslında belki de bu dünyada en kıymetli olan şey. Bizim aslında medeniyetimiz bir merhamet medeniyeti. Ve merhametli insanlar yeryüzünde bu dünyanın bütün zorluklarını bütün engellerini aşacak birçok şeyi de yapabilirler” dedi.

“ENGELLERİ KALDIRMAK İÇİN HEP BİRLİKTE ADIM ATIYORUZ”

Başkan Tahir Büyükakın, konuşmasını yaparken başkanı çok sevdiğini, kalp işareti yapıp gösteren özel çocukları başkan sahneye çağırdı. Özel çocukların bu sevgisi salondan büyük alkış aldı. Başkan Büyükakın “Buradan bakarak hayatı kolaylaştırmak için, engelleri kaldırmak için hep birlikte adım atıyoruz. Daha alacak çok yolumuz var. Her seferinde yeni bir şey yaptığımızda onunla birlikte aslında şunun da yapılması lazım. Onu yaptıktan sonra bir başka şeyin daha yapılması lazım. Sonra diğerinin de yapılması lazım diye yol alacak. Zaten şunu asla unutmayın önemli olan yol almaktır. Önemli olan yürüyüşe devam etmektir. Önemli olan gayret etmektir. Biz netice almaktan sorumlu değiliz. Netice için gayret etmekten sorumluyuz. Gayret etmeye başladığımızda, önünüze neleri çıkacağını da bilemezsiniz. As olan gayrete devam etmek biz de tam buradan bakıyoruz. Anlamaya çalışıyoruz. Güzel örnekler vermeye çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde belki çok daha büyük fırsatlar da oluşacak, ben yapay zekâ konusunda çok ümitliyim. Yapay zekânın engellilerin hayatını daha da kolaylaştıracak, inanılmaz fırsatlar sağlayacağına inanıyorum. Hem de tüm engel gruplarında, mesela yazılanları anında sese çeviren bir programla her şeyden hızlıca haberdar olması mümkün. Belki de yapay zekâ ile tıbbi müdahalenin önü de açılacak. Önümüzdeki 20 yıl içinde ben engellilikle ilgili meselelerin büyük ölçüde çok daha kolay hale geleceğine eminim inşallah. Bizim arkadaşlarımız da bu doğrultuda çalışmalara daha büyük önem verecekler. Onlarla birlikte biz de daha güzel işler yapacağız” şeklinde konuştu. Programın sonunda görme engelli Emirhan Bülbül keman eşliğinde Ey Gidi Karadeniz türküsünü çalıp seslendirdi.