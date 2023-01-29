Kocaeli'de 20 bin çocuk ara tatil keyfi yaşadı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ara tatilin ilk haftasında düzenlediği sanat ve eğlence atölyelerine binlerce çocuk katıldı. Çocuklar tatili, eğlenerek ve öğrenerek geçirdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ara tatilin ilk haftasında düzenlediği sanat ve eğlence atölyeleri başladığı gibi çocuk sesleri ve coşkuyla sona erdi. Gebze ve Kocaeli’nde gerçekleştirilen sanat ve eğlence etkinliklerinden beş gün içinde 20 bin çocuk yararlandı. Çocuklar tatili eğlenerek ve öğrenerek geçirmenin tadını çıkarttı.

Büyükşehir Belediyesi’nin Kültür Sosyal İşler ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın ortak çalışmasıyla düzenlediği sanat ve eğlence atölyeleri Gebze’de Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde, Kocaeli’nde ise Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. 23 Ocak Pazartesi günü başlayan etkinliklerden 7 ile 13 yaş arasında toplam 20 bin çocuk faydalandı. Çocuklar 24 farklı atölyede 118 etkinliğe katıldı.

SON GÜN ETKİNLİKLERİ

Karne sevincini sanat ve eğlence atölyelerinde taçlandıran minikler, etkinliklerin son gününde Gebze ve Kocaeli’ndeki kültür merkezlerini doldurdu. Kocaelili çocuklar Kongre Merkezi’nde Ebru, Geleneksel Çocuk Oyunları, Filografi, Panç, Türkülerle Tanışıyorum, Türk Dünyası Çocuk Oyunları, Köy Seyirlik Oyunları, Cam Altı Resim, Kaşık Kukla, Ihlamur Baskı, Ekmek ve Limonata Yapımı Atölyelerindeki faaliyetlere katıldı. Ayrıca fuaye alanında; gezen çömlek, boncuk yapımı, kahve, ebru, bez torba boyama stantlarında da yine el becerilerini geliştirdi. Gebze’de ise makrome anahtarlık ve origami atölyeleri faaliyet gösterdi.

KONSERVATUVAR ÖĞRENCİLERİNDEN PERFORMANS

Etkinlikler kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarında eğitim alan müzik bölümü öğrencileri performanslarını sergiledi. Piyano, keman, bağlama, gitar ve flüt branşlarında eğitim alan öğrenciler eğitmenlerinin gözetiminde, Kocaeli Kongre Merkezi fuayesinde kurulan sahnede birbirinden güzel eserleri seslendirdi.

Kocaeli Bilim Merkezi eğitmenleri ise Kocaeli Kongre Merkezi fuayesinde kurdukları bilim standında bilim gösterileri gerçekleştirdi. Çocuklar, basınç deneyleri, köpük şov, bulutların oluşumu ve yanma deneylerini eğlenceli gösteriler eşliğinde izleyerek öğrendi.

Sanat ve Eğlence Atölyelerinde Ormanya da beş gün boyunca stant açtı. Çocuklar, burada maydanoz tohumu ekimi yaptılar ve ağaç dilimi boyadılar.