Kocaeli'de 172 kişi daha yaşama tutundu

KOSKEM liderliğinde Kocaeli sahillerinde görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri geçtiğimiz hafta 172 vatandaşı boğulmaktan kurtardıKOCAELİ (İGFA) - Yaz sezonuyla Kocaeli sahillerinde görev yapan KOSKEM ekipleri, denize giren vatandaşların güvenliği için canla başla çalışıyor.

İtfaiye Daire Başkanlığı AFKOM Şube Müdürlüğü, mavi bayraklı sahiller başta olmak üzere görev alanları belirlenen plajlarda her yıl binlerce insanı boğulmaktan kurtarıyor. Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi geçtiğimiz hafta boyunca 172 kişiyi boğulmaktan son anda kurtardı.

Ekipler hafta sonu da dahil olmak üzere sahillerde görev yapıyor.

Alınan bilgiye göre yoğun geçen haftada Cebeci’de 68, Kovanağzı’nda 13, Kumcağızda 42, Kerpe’de 7, Sarısu’da 5, Seyrek’te 4, Bağırganlı’da 8, Karamürsel’de 12, Darıca’da 6 ve Bayramoğlu’nda 7 kişi olmak üzere toplam 172 vatandaş boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Kurtarmanın yanı sıra KOSKEM görev bölgelerinde 39 vatandaşa da ambulans birimlerince sağlık hizmeti verdi. KOSKEM ekipleri 15 Haziran’dan bugüne kadar ise 1.618 kişiyi boğulmaktan kurtardı.