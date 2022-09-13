Kocaeli Cemil Meriç’te yaza 'engelsiz' veda

Kocaeli'de Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde düzenlenen yaza veda konserine katılan özel öğrencilerle aileleri gönüllerince eğlendi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde özel öğrenciler ve ailelerine yönelik yaz sonu konseri verildi. Yoğun katılımın olduğu konserde yerel sanatçılar şarkıları seslendirirken, özel öğrenciler ve aileler de gönüllerince eğlendi.

Öğretim işlevlerini dersler aracılığıyla yürüten, eğitim işlevlerini ise ders dışı etkinliklerle bütünleştiren Cemil Meriç, özel öğrencilerle velilerini her yıl olduğu gibi bu yıl da bir araya getirerek sosyal hayata uyum sağlamaları noktasında katkıda bulunuyor.

Özel öğrenciler ve ailelerine yönelik yaz sonu konserine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın eşi Figen Büyükakın da katıldı.

Figen Hanım ailelerle tek tek görüşerek, ailelerin ve özel bireylerin bu tür etkinliklerde bir araya gelip memnuniyet duyduğunu belirtti. Program özel öğrencilerin neşeli dansları ve ikramla son buldu.