Kocaeli Çayırovalı miniklere 'Türk Malları' bilinci

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çocuk Kulüplerinde okul öncesi eğitimi gören Miniklerle, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftasını kutladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de Çayırova Belediyesi Çocuk kulüpleri anlamlı etkinliklere imza atmaya devam ediyor.

Çocuk kulüplerinde Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Yöresel ürünlerin çocuklara tanıtıldığı etkinlikte haftanın anlam ve önemi anlatıldı. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, renkli ve eğlenceli geçen kutlama etkinliklerine katılarak çocukların sevincine ortak oldu. Çiftçi, sohbet ettiği çocuklarla neşeli dakikalar geçirdi.

Etkinliklerde yerli meyve-sebzeler, yöresel yiyecekler, geleneksel kıyafetler, yerli enstrümanlar ve yerli arabamız Togg çocuklara tanıtıldı. Bilgi Evleri eğitimcilerinin çizdiği yerli araba Togg minikler tarafından beğeni topladı.

Öğretmenler, öğrencilerine yerli ürünler hakkında bilgi vererek yerli malı haftasının önemini eğlenceli etkinlikle aşıladı.