Kocaeli Çayırova’da geleneksel sünnet şöleni

Kocaeli'nin Çayırova Belediyesi’nin düzenlediği geleneksel sünnet şöleni tamamlandı. Belediye önünde düzenlenen sünnet şöleni renkli görüntülere sahne oldu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin Çayırova Belediyesi’nin düzenlediği geleneksel sünnet şöleni, renkli görüntülere sahne oldu. Delikanlılığa adımını atan Çayırovalı minikler için gerçekleştirilen sünnet şölenine Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve vatandaşlar katılım gösterdi. Belediye önünde düzenlenen şölende ilk olarak şehir turu gerçekleştirildi. Belediye önünden üstü açık tur otobüsüne binen çocuklar ve onları takip eden onlarca araç, Çayırova’yı selamladı ve etkinlik alanına geri döndü. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan sünnet şölenine Başkan Çiftçi’nin konuşmasıyla devam edildi.

“RABBİM HER BİRİNİN BAHTINI AÇIK ETSİN”

Başkan Çiftçi, “Rabbime hamd olsun biz büyük ve güzel bir aileyiz. Bugün çocuklarımızın mutlu günü. Çocuklarımız eğlenecekler ve mutlu olacaklar. Biz de onların bu sevincine eşlik edeceğiz. Onlar bizim geleceğimiz. Bizler Çayırova Belediyesi olarak, çocuklarımızın her yaşında bilgi evlerinde çocuklarımızın her türlü alanda gelişebilmesi için, sosyal ve kültürel açıdan yetişebilmesi yani gelecekte birer kaliteli bireyler olabilmeleri için canla başla çalışıyoruz, bütün imkanlarımızı seferber ettik. Rabbim her birinin bahtını açık etsin” dedi.

ÇOCUKLAR DOYASIYA EĞLENDİ

Başkan Çiftçi’nin konuşmasının ardından günün anısına toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. Daha sonra sünnet olan Çayırovalı minikler, kendileri için hazırlanan özel gösterilerle doyasıyla eğlendi ve sünnet şöleni sihirbaz, palyaço ve jonglör gösterisi ve DJ ile müzik keyfinin ardından sona erdi.