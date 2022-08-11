Kocaeli Çayırova “İyi ki varsın Eren” dedi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 5 yıl önce teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Eren Bülbül’ün hayat hikayesinin anlatıldığı filmi Çayırovalılar ile buluşturduKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Kültür, sanat, eğlence, hayatın içinde sen de gel” sloganıyla düzenlediği etkinlikleri Çayırova ilçesinde gerçekleşen yerel müzisyen konserleri ve açık hava sinemasıyla devam etti.

Çayırova Belediyesi önünde düzenlenen ve yerel müzisyenlerin sahne almasıyla başlayan etkinliklerde Çayırovalı vatandaşlar adeta müziğe doydu. Bağlama, gitar ve vurmalı çalgılar eşliğinde halk müziğinin birbirinden güzel türkülerini seslendiren yerel müzisyenler dinleyicilerden tam not aldı.

Pandemi döneminde sıkıntılı günler geçiren yerel müzisyenlere destek amacı ile başlatılan konserlerde Kocaelili sanatçılar, sahne performansları ile göz doldurdu. Salgın sürecinde maddi ve manevi zorluklar atlattıklarını dile getiren müzisyenler, pandemi sonrasında yeniden sahne almanın ve dinleyicileriyle bir araya gelmenin kendilerine moral verdiğini belirterek, destek ve katkılarından dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.

Patlamış mısır ikramının da yapıldığı etkinliğe ‘İyi ki varsın Eren’ filmi damgasını vurdu.

11 Ağustos 2017 tarihinde Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK’lı teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatan “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filmi açık havada oynatıldı.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

İki şehidin hayat hikâyesi ile Karadeniz’deki çetin yaşam şartlarıyla amansızca mücadele eden çalışkan, fedakâr ve sevgi yüklü insanların yaşamlarından kesitlerin de beyaz perdeye yansıtıldığı film, Çayırovalı vatandaşlar tarafından duygu dolu gözlerle izlendi. Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Ferhat Gedik'i şehit edilişlerinin 5. yıldönümünde anan Çayırovalılar, muhteşem bir filmi kendileri ile buluşturan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.