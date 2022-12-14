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Kocaeli Çayırova'da THM Korosu yeni üyelerini arıyor
YAŞAM 14.12.2022, 09:45
Kocaeli'de Çayırova Belediyesi Türk Halk Müziği korosu kayıtları için başvurular Bilgi Evleri'nde alınmaya başlandı.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediyesi Türk Halk Müziği korosu ailesine yeni üyeler katılıyor.
2019 yılında kurulan koronun şefliğini Ünal Dursun yapıyor. İlk konserini kuruluşunun ilk yılında yapan Türk Halk Müziği korosu pandemi döneminde verilen aradan sonra çalışmalarına yeniden başladı.
Yakın zamanda 150 kişilik dev koro ile konser veren Şef Ünal Dursun, Çayırova Belediyesi Türk Halk Müziği korosu kadrosunu genişletip ekibiyle yeni konserlerin hazırlıklarına başlayacak. Türk Halk Müziği korosuna 15 yaş üzerindeki herkes kayıt başvurusu yapabiliyor.
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