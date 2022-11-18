Kocaeli Çayırova'da 'özel' çocuklar ve aileler buluşması

Kocaeli'de Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçedeki yetim, öksüz çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.KOCAELİ (İGFA) - Gönül belediyeciliği anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, göreve geldiği ilk günden bugüne sahip çıktığı ilçedeki yetim ve öksüz çocuklar ve aileleriyle birlikte yemekte bir araya geldi. Başkan Çiftçi, Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda yetim ve öksüz çocukların masalarını tek tek gezerek çocuklarla sohbet etti.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, programda yaptığı konuşmada göreve geldikleri ilk gün vazife edinerek önce gönülleri inşa ettiklerini, sonra şehrimizin ihtiyacı olan yatırımlara başladıklarını söyledi.

Bu arada çocukların doyasıya eğlendiği program renkli görüntülere sahne oldu.

Gecede maskotlar çocuklarla oyunlar oynayıp onları eğlendirirken, nefes kesen gösterisi büyük beğeni toplayan Canbaz Mithat şovu ilgiyle izlendi.