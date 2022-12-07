Kocaeli Çayırova'da çölyak hastalarına glütensiz destek

Kocaeli'de Çayırova Belediyesi, ilçede yaşayan Çölyak hastası vatandaşlara glütensiz gıda yardımında bulunmaya devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova'da yaşayan 70 çölyak hastasına glütensiz gıda paketi dağıtıldı.

Sosyal belediyecilikte örnek ve öncü çalışmalar yapan, ihtiyaç sahibi vatandaşların daima yanında olan Çayırova Belediyesi, çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği veriyor.

Özel olarak hazırlanan gıda paketleri, belediye ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine teslim ediliyor.