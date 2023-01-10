Kocaeli Çayırova'da 1600 aile Sevince'den giyindi

Kocaeli'de Çayırova Belediyesi Sevince Mağazası 2022 yılında ihtiyaç sahibi bin 600 aileye kapılarını açtı. Sevince mağazasında geçtiğimiz yıl ihtiyaç sahiplerine 10 bin parça kıyafet yardımı yapıldı.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediyesi’nin sosyal belediyecilikteki örnek projelerinden olan Sevince Mağazası 2022 yılında da gönüllere dokundu.

Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne kayıtlı olan ihtiyaç sahibi aileler, yıl boyunca randevu sistemi ile mağazaya gelerek kıyafet ihtiyaçlarını karşıladı.

Mağaza yetkilileri tarafından 1 gün önce aranıp randevu verilen aileler, kendileri için oluşturulan özel zaman diliminde mağazada binlerce ürün içerisinden seçtikleri kıyafetleri aldı.

3 katta 250 m2 alanda hizmet veren sevince mağazasında; çocuk, kadın ve erkek reyonu bulunurken her katta mevsim şartlarına uygun olarak hazırlanan kıyafetler ihtiyaç sahipleriyle buluşuyor.

