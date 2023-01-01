Kocaeli Büyükşehir’den ulaşımda 12 bin denetim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım ekipler, araç ve yolcu güvenliği için 2022 yılında 12 bin 107 denetim yaptı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent genelinde ulaşım hizmetlerine yönelik denetimlerine 2022 yılında da devam etti. Büyükşehir’in ulaşım ekipleri, araç ve yolcu güvenliğini sağlamak amacıyla 2022 yılında 12 bin 107 denetim yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, özel halk otobüsleri, servis ve ticari taksilere yönelik denetimler gerçekleştiriyor. 2022 yılında yapılan 12 bin 107 denetimde 5 bin 923 tutanak tutuldu.

Büyükşehir vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendirdi. Bu kapsamda 2022 yılı içerisinde vatandaşlardan gelen ek sefer ve güzergah düzenleme talepleri karşılandı. Talep edilen toplamda 2 bin 577 adet sefer saat güncellemesi ve 411 adet güzergah güncellemesi gerçekleştirildi. Ayrıca vatandaşların ulaşım imkanlarından daha kolay yararlanabilmesi için 2022 yılında 51 yeni hat Büyükşehir Belediyesince hizmete açıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı vatandaşların ulaşım imkanlarından daha kolay yararlanabilmesi için yeni durakların kurulumlarına devam etti. Ekipler ayrıca kullanım ömrünü dolduran durakları da yenileriyle değiştirdi. 2022 yılı içerisinde toplam 347 durak montajı yapıldı.

2 BİN 652 EĞİTİM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, her eğitim öğretim döneminde görev yapan servis şoförleri başta olmak üzere toplu taşıma şoförlerine, taksi sürücülerine ve servis şoförlerine eğitim veriyor. Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü Eğitim Şefliği tarafından 2022 yılı içerisinde 2 bin 652 eğitim faaliyeti gerçekleştirildi.