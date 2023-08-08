Kocaeli Büyükşehir tarımsal desteklerle çiftçinin yanında

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ziraat Odası başkanlarının katılımıyla düzenlenen toplantısında bu yıl içinde çiftçilere verilmesi planlanan tarımsal destekler ele alındıKOCAELİ (İGFA)- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ve ilçelerin ziraat odası başkanlarının katıldığı toplantıda, çiftçilere verilmesi planlanan gübre ve yem bitkisi tohumu başta olmak üzere, tarımsal desteklerle ilgili istişarede bulunuldu.

İzmit Muhtarhane’de yapılan toplantıya Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Numan Balaban, Tarımsal Hizmetler Şube Müdürü Temel Fidan ve il genelindeki ilçelerin ziraat odası başkanları katıldı.

“BÜYÜKŞEHİR HER ZAMAN ÇİFTÇİNİN YANINDA”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın talimatıyla katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik edilen çiftçilerin gelir düzeyini artırmaya ve tarımsal kalkınmaya yönelik desteklerinin bu yıl da artarak devam ettiğini belirten Balaban, Kocaeli’nin önemli kırsal kalkınma hamlelerinden biri olan Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi (TABİP) başta olmak üzere, mazot, gübre, tohum, modern sera kurulumu, arıcılık gibi çok sayıda tarımsal desteklerle üreticilerin her zaman yanında olduklarını ifade etti.

Gübre ve yem bitkisi tohumu başta olmak üzere tarımsal desteklerin bu yıl da yapılacağını belirten Balaban, konuyla ilgili istişare etmek, talep ve önerilerini almak için ziraat odası başkanlarıyla bir araya geldiklerini, projeyle ilgili detayların belli olmasının ardından, destek için üreticilerden taleplerin alınmaya başlanacağını sözlerine ekledi. Toplantıda, bu yıl içinde çiftçilere verilmesi planlanan tarımsal desteklerle ilgili konular ele alındı, izlenecek yol haritası üzerinde istişarelerde bulunuldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin, özellikle pandemi döneminden bu yana çiftçilere verdiği çok sayıda tarımsal desteklerden dolayı memnuniyetlerini dile getiren ziraat odası başkanları, üreticilerin her zaman yanında olan ve katkılarıyla yüzünü güldüren Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.