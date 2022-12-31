Kocaeli Büyükşehir'le 17 bin kişi zumba yaptı

Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı kapsamında sunulan hizmetlere 2022 yılında da binlerce Kocaelili ulaştıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’nin 12 ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı, 2022 yılında da vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla faaliyetler gerçekleştirdi. Her hafta çevrimiçi ya da tesislerde yüz yüze gerçekleşen etkinliklerde; fiziksel aktivite, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog hizmetleri ücretsiz olarak sunuldu.

Bu kapsamda 2022 yılı içerisinde sağlık alanında 210 kişiye psikolojik danışmanlık, bireysel ve aile danışmanlığı hizmeti, 644 kişiye fizyoterapi ve 3 bin 947 kişiye de sağlıklı beslenme ve diyetisyen desteği sağlandı. Sosyal kültürel etkinliklerde ise 38 bin 883 kişi hizmet alırken, okul öncesi eğitim sınıflarımızda eğitim alan 2 bin 416 çocuk ve 2 bin 14 ebeveyn; Ailem Kocaeli buluşmaları, sağlıklı yaşam okulu, anne-baba okulu alanında hizmetlerden faydalandı.

Ailelerin çocukları ile birlikte zaman geçirebilecekleri hafta sonu etkinliklerine ise 3 bin 144 katılımcı ile devam etti. 2022 yılı içerisinde çevrimiçi ve tesislerde yapılan step-aerobik, zumba ve pilates derslerine katılan katılımcı sayısı 17 bin kişiye ulaştı.