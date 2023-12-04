Kocaeli Büyükşehir, Kuzuyayla’da kar kış demeden çalışıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Teleferik projesi kapsamında Kuzuyayla’ya inşa ettiği sosyal tesislerde zorlu hava şartlarına rağmen yoğun çalışma yürütüyorKOCAELİ (İGFA)- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe’nin cazibesine cazibe katacak çalışmalara hızla devam ediyor. Bu kapsamda 50 yıllık hayali gerçekleştirmek için harekete geçen ve son olarak teleferikte ana hat taşıyıcı çelik halatların çekim çalışmalarını yapan Büyükşehir, teleferiğin zirvesinde yer alan Kuzuyayla Tabiat Parkı’na da tüm sosyal donatıların yer alacağı alanlar inşa ediyor. 200 bin metrekarelik alanda hazırlanan projede çalışmalar zorlu hava şartlarına rağmen tüm hızıyla devam ediyor. Teleferik projesinin tamamlanmasıyla vatandaşların yoğun ilgi göstereceği Kuzuyayla, doğaseverlerin vazgeçilmezi olacak.

RESTORANDA SONA GELİNDİ

Türkiye’nin gözde turizm merkezlerinden biri olacak Kartepe Teleferik Projesi, bir yanda İzmit Körfezi diğer yanda Sapanca Gölü manzarasıyla vatandaşlara keyifli bir seyahat imkanı sunacak. Projede piknik alanları, doğalgazlı mangal ünitesi, restoran, mescit, tiny house alanı, karavanlı kamp alanı, otopark, doğa okulu, fayton kafe ve satış noktaları olacak. Bu bağlamda 285 kişiye aynı anda hizmet verecek restoran çalışmalarında da sona gelindi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin zorlu kış şartlarında dahi aralıksız çalıştığı projede, diğer noktadaki çalışmalar ise eş zamanlı olarak sürüyor.

KUZUYAYLA’DA YOĞUN ÇALIŞMA

Vatandaşların yoğun ilgi göstereceği Kuzuyayla Tabiat Parkı, kent sakinlerinin ve turistlerin en huzur bulacağı yerler arasında olacak. İçerisinde birçok sosyal donatının yer aldığı projede 285 kişiye aynı anda hizmet verecek restoran da bulunuyor. Kaba inşaatın bittiği restoranda, dış ve iç cephe kaplama devam ediyor. Alttan ısıtma ve diğer mekanik imalatların da bittiği restoran inşaatında bina çevresi granit imalatı sürüyor. Diğer yandan mescit ve tuvalet binası tamamlandı.