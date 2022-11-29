Kocaeli Büyükşehir'in Oda Orkestrası'ndan unutulmaz gece

Engin Şen şefliğindeki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Oda Orkestrası, klasik müzik severlere unutulmaz bir gece yaşattı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Oda Orkestrası, Engin Şen şefliğindeki ikinci büyük konserini büyük bir başarı ile gerçekleştirdi.

Orkestraya, Türkiye’nin yetiştirdiği iki önemli müzik insanı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Solist Arp Sanatçısı Çağatay Akyol ve Borusan Quartet ve Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Viyola Grup Şefi Efdal Altun solist olarak eşlik etti. Klasik müzik severlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Oda Orkestrası disiplini, başarısı ve performansı ile göz doldurdu.

Konuklar, konser sonunda orkestrayı dakikalarca ayakta alkışladı.

Kocaeli Kongre Merkezi Akçakoca Salonunda gerçekleştirilen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Konsere ilgi nedeniyle 1300 kişilik salon tıklım tıklım doldu.

Yer bulamayanlar konseri merdivenlere oturarak izledi.

KBB Orkestrası konserde, Barok Dönemden günümüze kadar uzanan son derece keyifli ve uzun yıllar akıllardan çıkmayacak bir repertuar sundu.

Konserde halk ozanlarımıza ait ezgilerin yanı sıra ünlü klasik besteciler George Frideric Handel, Wolfgang Amadeus Mozart, George Philipp Tellemann’ın en önemli eserleri adeta yeniden hayat buldu.