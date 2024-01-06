Kocaeli Büyükşehir'den pazarcı esnafına çorba ikramı

Gebze Mevlana Kapalı Pazar ve Körfez Yarımca Halk Pazarında tezgâh açan esnafa Kocaeli Büyükşehir tarafından çorba ikramında bulunulduKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, pazarcı esnafının her zaman ve her yerde yanında olduğunu gerçekleştirdiği faaliyetlerle ortaya koyuyor. Bu çerçevede Büyükşehir, Gebze Seyyar Pazarcılar Odası ve Körfez Seyyar Pazarcılar Odası ile birlikte “Esnafa Çorba Dağıtım” programı düzenlendi.

Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkiler Dairesi Başkanlığını çorba dağıtım etkinliği kapsamında Gebze Mevlana Kapalı Pazar ve Körfez Yarımca Halk Pazarı’nda esnafa çorba ve ekmek ikramında bulunuldu. Sabahın erken saatlerinde başlayan ikram dağıtımında tezgâhını yeni kurmaya başlayan esnaf, yapılan ikramdan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.