Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir'den özel öğrencilere spor şenliği

YAŞAM 11.11.2023, 13:30
Kocaeli Büyükşehir'den özel öğrencilere spor şenliği

Kocaeli Büyükşehir’e bağlı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’ndeki 122 özel birey spor şenliğinde bir araya geldiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi işbirliğince Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde eğitim gören özel gereksinimli bireylere geleneksel spor şenliği gerçekleştirildi. Bu yıl 4.’sü yapılan şenlikte 10 farklı branşta egzersiz istasyonu kurularak bireylerin motor becerilerine katkı sağlandı.

10 FARKLI BRANŞTA EGZERSİZ

Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi Enis Çolak ve spor bilimleri fakültesinden 30 üniversite öğrencisiyle gerçekleşen spor şenliğinde; Hemsbal, Okçuluk, Mini Futbol, Voleybol, Basketbol, Masa Tenisi, Bocce, Eğlenceli atletizm, Jimnastik, Floor curling branşlarında istasyonlar kuruldu. Bu istasyonlarda Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde eğitim gören 122 öğrenci, üniversite öğrencileriyle eş olacak şekilde gruplarda egzersizlerini tamamladı.

KİMLİK VE ROLLERİNİ KEŞFETMESİ SAĞLANIYOR

Yapılan araştırmalarda fiziksel aktivitelere düzenli olarak katılan özel gereksinimli bireylerin davranışlarında ve motor becerilerinde olumlu yönde değişikliklerin olduğu belirtiliyor. Yetkililer özel gereksinimli öğrencilerin sosyal yaşama katılımlarının artmasında sporun çok önemli bir yeri olduğunu, spor veya herhangi bir fiziksel aktiviteye katılımda kişinin farklı kimlik ve rollerini keşfetmesine olanak sağladığı belirtiliyor.

SPORUN ÖZEL BİREYLERE KATKISI

Bu tür yapılan egzersizlerle ayrıca bireylerin kendini, algılayışını değiştirme fırsatı sunduğunu ve engelin farkındalığını azalttığı gözlemlenmektedir. Özel bireyin kendi kararlarını verme yeteneğini geliştirerek bağımsızlık duygusunun artmasına yardımcı olmaktadır.  Özel bireyin sahip olduğu sosyal çevreyi geliştirip, iletişim becerilerinin artmasını destek olup öz güven gelişimine yardımcı olur.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 11 31
2. Fenerbahçe 11 30
3. Trabzonspor 12 22
4. Kayserispor 12 22
5. A.Demirspor 11 21
6. Beşiktaş 11 19
7. Antalyaspor 12 18
8. Kasımpasa 12 18
9. Sivasspor 12 15
10. Hatayspor 11 14
11. Rizespor 11 14
12. Ankaragücü 12 13
13. Gaziantep FK 12 13
14. Karagümrük 12 12
15. Alanyaspor 12 11
16. Konyaspor 12 10
17. Pendikspor 11 10
18. Başakşehir 11 9
19. Samsunspor 11 8
20. İstanbulspor 11 5
Takımlar O P
1. Eyüpspor 11 27
2. Kocaelispor 11 23
3. Bandırmaspor 11 22
4. Gençlerbirliği 12 22
5. Bodrumspor 12 21
6. Göztepe 11 20
7. Keçiörengücü 12 18
8. Sakaryaspor 11 16
9. Manisa FK 11 14
10. Ahlatçı Çorum FK 11 14
11. Erzurumspor 11 13
12. Boluspor 11 13
13. Adanaspor 12 12
14. Ümraniye 12 12
15. Şanlıurfaspor 12 11
16. Tuzlaspor 12 11
17. Giresunspor 12 9
18. Altay 11 5
Takımlar O P
1. Tottenham 12 29
2. M.City 11 27
3. Liverpool 11 24
4. Arsenal 11 24
5. Aston Villa 11 22
6. Newcastle 11 20
7. Brighton 11 18
8. M. United 11 18
9. Brentford 11 16
10. Chelsea 11 15
11. Crystal Palace 11 15
12. West Ham United 11 14
13. Nottingham Forest 11 13
14. Wolves 12 12
15. Fulham 11 12
16. Everton 11 11
17. Luton Town 11 6
18. Bournemouth 11 6
19. Burnley 11 4
20. Sheffield United 11 4
Takımlar O P
1. Girona 13 32
2. Real Madrid 12 29
3. Barcelona 12 27
4. Atletico Madrid 11 25
5. Athletic Bilbao 13 24
6. Real Betis 12 20
7. Real Sociedad 12 19
8. Rayo Vallecano 13 19
9. Valencia 12 18
10. Las Palmas 12 17
11. Getafe 12 15
12. Osasuna 12 13
13. Villarreal 12 12
14. Deportivo Alaves 12 12
15. Sevilla 11 11
16. Cadiz 12 10
17. Mallorca 12 9
18. Celta Vigo 13 8
19. Granada 12 6
20. Almeria 12 3