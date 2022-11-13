Kocaeli Büyükşehir'den işaret dili atölyesi

Kılavuz Gençler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin işaret dili atölyesine büyük ilgi gösterdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kılavuz Gençlik Merkezleri’nde gençler ve çocuklar bir dil daha öğreniyor. İşitme engellilerle doğru bir biçimde anlaşmak isteyen kılavuz gençler ve çocuklar, işaret dili atölyesine büyük ilgi gösteriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Gençlik Merkezi ve Millet Kıraathanesi’nde açılan işaret dili atölyeleri kılavuz gençlerin hayatını değiştiriyor. Şu anda yaklaşık 50 gencin faydalandığı işaret dili atölyesinin kapasitesinin daha da genişletilmesi planlanıyor.

Kocaelili Kılavuz gençler, her geçen gün kendilerini daha da geliştirmeyi, aldıkları eğitim sayesinde işitme engelliler ile iletişim kurma yollarını öğrenerek bu türden engeli olan yakınlarına bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. Türk Dil Kurumu’nun belirlediği işaret dili kelimelerini tanıyan, vücut dili, mimik ve işaretler yardımıyla işitme engellilerle iletişim kurmayı öğrenen gençler gibi Kocaelili tüm öğrenciler Kılavuz Gençlik atölyelerinden faydalanabilir.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşlı Gençlik Merkezi ve Millet Kıraathanesi öğrenci velisi ve aynı zamanda kendisi de işitme engelli olan Avniye Arvas, “Çocuklarımıza işaret dili eğitimi veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Tahir Başkanımıza sesimiz olduğu için çok teşekkür ederiz” dedi.