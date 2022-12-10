Kocaeli Büyükşehir'den güçlü kadın vurgusu

Ailem Kocaeli Kadınlar Buluşması’nın konuğu olan Yazar Hale Canat, güçlü kadın temalı bir söyleşi gerçekleştirdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Ailem Kocaeli Kadınlar Buluşması” adı altında başlattığı söyleşilerinde ‘Gücünü Kendi Toprağından Alan Kadınlar’ temasını ele aldı. Leyla Atakan Kültür Merkezi’ndeki söyleşisinde Yazar Hale Canat, toplum ve aile tarafından kadına biçilen rollere değindi. Kadınların aile içerisinde dahi her zaman güler yüzlü olmak zorunda kaldığını belirten Canat, kadınların sıkıntısını içine atmasının yetiştirdikleri çocuklar üzerinde de olumsuz etki bıraktığını vurguladı.

Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Büyükşehir Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kocaeli İl Müdür Vekili Kamil Tüylüoğlu ve çok sayıda kadın katıldı. Büyükşehir’in kadınlara yönelik faaliyetlerine vurgu yapan Başkan Vekili Çakmak, kadının toplumdaki rolüne değindi. Kadınların baş tacı olduğunu belirten Çakmak, kadına şiddetin kabul edilemez olduğunu kaydederek güçlü kadın vurgusu yaptı.

Toplumun temel taşı olan kadınları önemli bir aktör olarak gören Büyükşehir, kadınların yaşama aktif bir şekilde katılması için çalışmalar yapıyor. Toplumdaki iyileşmeyi kadının güçlü olmasına dayandıran Büyükşehir, “Ailem Kocaeli Kadınlar Buluşması” adı altında kadınların üretkenliğinin de artırılmasını amaçlıyor. Büyükşehir tarafından düzenlenen programlarda eğitimden sağlığa, edebiyattan sanata, girişimcilikten istihdama pek çok konu ve alanında başarılı örnek isimlere yer veriliyor.