Kocaeli Büyükşehir'den eşitliğe duyarlı bütçeleme analizi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçelemenin Uygulanması Projesi” kapsamında çalışmalarına devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler Kadın Biriminin yürütücüsü olduğu, Avrupa Birliği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve TC Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile ortak sürdürülen “Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçelemenin Uygulanması Projesi” kapsamında toplantılarına devam ediyor. Proje paydaş olarak yerel yönetimlerden de destek alıyor. Proje kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 4 pilot Büyükşehir Belediyesi’nden biri seçildi.

Bu bağlamda Birleşmiş Milletler Kadın Birimi, Büyükşehir’in en önemli projeleri arasında yer alan ve ödül kazanan ‘Kılavuz Gençlik Projesi’nin veri analizi için örnek proje olarak seçilmesine karar verdi.

10 KİŞİLİK UZMAN EKİP

Birleşmiş Milletlerden gelen 10 kişilik uzman ekip idaresinde, kadın erkek eşitliğine duyarlı bütçelemenin daha etkili ve verimli hale getirilmesi, sürdürülebilir olması ve mevcut yürütülen projelerin eşitlik açısından daha iyileştirilmesi amacıyla çalışmalar yapıldı ve analizler sonucu öneriler getirildi. Proje kapsamında yürütülen çalışmaların koordinasyonunu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adına Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü yürütüyor.

İlk iki yıl eğitim ve toplantıları yapılan programın bu yılki hedefi, pilot belediyelerin belirlenen birimlerinde veri analizi çalışması yapılması. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi birimleri söz konusu çalışmayı, kamu yararını önceleyen, dezavantajlı grupların hizmetlerden yararlanması noktasında veri oluşturmayı ve eşitsizlikleri kurum vizyonuna uygun bir şekilde dile getirmeyi hedefleyen bir bakış açısıyla sürdürmeyi planlıyor.

Eşitliğe duyarlı bütçeleme analizinin ana hedefi, kadın erkek eşitliğinin politikalara, programlara ve bütçelere tam olarak bütünleşmesini ve sürdürülebilir olmasını sağlamak. Verilerin cinsiyete göre ayrıştırılmış olarak toplanmasının önemini ortaya koyan proje, merkezi ve yerel düzeyde yürütülen program ile proje ve faaliyetlerin mevcut eşitsizlikleri azaltmadaki yeterliliği hakkında bilgi verirken, kamu kaynaklarının kadın erkek eşitliği ve kadınların güçlenmesi için tahsis edilmesini destekleyerek adil bütçe dağılımına katkı sağlıyor.