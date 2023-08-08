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Kocaeli Büyükşehir'den Başiskele'de asfalt serimi
YAŞAM 08.08.2023, 09:24
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Kahramanlar Caddesinde 150 ton asfalt serimi yaptıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele ilçesinde yaptığı üstyapı çalışmalarıyla konforlu ve güvenli ulaşım ağını genişletiyor.
Kahramanlar Caddesinin 170 metrelik kısmında asfaltlama çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi kısa süre içerisinde çalışmaları tamamlayarak yolu trafiğe açtı.
Barbaros Mahallesi Kahramanlar Caddesi Hamam Deresi üzerindeki eski köprü yıkılarak, yerine 8 metreye 3 metre menfez yapıldı. Kahramanlar Caddesinin 170 metrelik kısmında binder tabakası üstüne aşınma asfaltı serildi. 150 ton asfalt serilen cadde üstyapı çalışmaları kısa sürede tamamlanarak araç trafiğine açıldı.
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