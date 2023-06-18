Kocaeli Büyükşehir'de şef ve amirlere hizmet içi eğitim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde şef ve amir olarak görev yapan personele hizmet içi eğitim verdiKOCAELİ (İGFA) - Vatandaş memnuniyeti ve üst düzey hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, personeline yönelik hizmet içi eğitimlere devam ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Marmara Belediyeler Birliği işbirliğinde bünyesinde şef ve amir olarak görev yapan personele “Yöneticinin Liderliği” konulu eğitim verdi. Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşen eğitime Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinin şef ve amirleri de dahil olmak üzere çok sayıda personel katıldı. Programın açılış konuşmasını İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Bayram Bayram yaptı. Ekip bilincinin artırılmasına yönelik düzenlenen eğitimde, Eğitmen Cemal Bozkurt “Yöneticinin Liderliği” adlı bir sunum gerçekleştirdi.

YÖNETİM BECERİLERİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde şef ve amir olarak görev yapan personele yönelik profesyonel yönetim becerilerini geliştirebilmeleri amacıyla eğitim düzenledi. Eğitimde konuşan Eğitmen Cemal Bozkurt, sağlıklı bir iş hayatında olması gerekenler hakkında bilgi verdi. Bozkurt, “Kendinden beklenenden daha az gayret gösteren çalışanların sayısının az olmasının önemli bir nedeni geri bildirim yetersizliğidir. Acil çekmecesi sürekli doluysa yani önemsiz işler acil muamelesi görüyorsa bu kriz yönetiminde ve hedeflerin önemini kaybetmesine neden olur” dedi.