Kocaeli Büyükşehir çocuklara hayvan sevgisi aşılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ilkokul 4. sınıf öğrencilerine hayvan sevgisi ve sokak hayvanları konusunda eğitim veriyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortak hizmet projesi kapsamında gerçekleştirdiği eğitimler hız kesmiyor. Hayvan sevgisini aşılamak ve farkındalık oluşturmak için düzenlenen eğitim, hayvanlarla doğru iletişim, bedensel dilin anlaşılması, nazik ve sakin bir yaklaşımın benimsenmesi, ses tonu ve konuşmanın uygunluğu, göz teması kurmada dikkat edilmesi gerekenler gibi başlıkları içeriyor.

EĞİTİM ÇOCUKLARIN HAZIR OLDUĞU YAŞLARDA VERİLİYOR

Hayvan sevgisi ve sokak hayvanları konusunda farkındalığın arttırılması doğrultusunda verilen eğitimlerde yetkililer; sabır, dikkat ve sevgiyle, hayvanlarla anlamlı bir iletişim kurulabilineceğini ve böylece daha sağlıklı bir ilişki geliştirilebileceğini belirtiyorlar. Uzmanlar, bir beceriyi yerine getirebilmedeki ön yeterliliklerin yaş seviyesi arttıkça geliştiğini ve yapılan etkinliklerin bu paralelde gelişim seviyesine ve çocuğun hazır bulunuşluğuna uygun olmasının önemli olduğunu belirterek, eğitimin özellikle ilkokul 4. sınıf öğrencilerine yönelik olarak hazırlandığını bildirdi.

KÖPEKLERE NASIL DAVRANMALIYIZ?

Yanlış davranma sonucu köpeğin korkutabileceğini aktaran yetkililer, korkan köpeğin kendini korumak için ısırabileceğini belirtiyor. Eğer köpekkuyruğunu sallıyorsa köpeğin mutlu, dost canlısı ve dokunmaya izin verdiğinin göstergesi olduğunu dile getiren yetkililer; köpek hırlıyorsa, köpeğin mutlu olmadığını, dost yanlısı ve rahat olmadığını, yaklaşılmaması ve dokunulması halinde ısırabileceğini ifade ediyor.

KÖPEKLER NİÇİN ISIRIR?

Yetkililer eğitimde, sokak köpeklerinin eşini, yavrularını, yemeğini ya da yaşadığı alanı korumak için saldırabileceğini ve bunun dışında yaralanma durumunda canı yanıyorsa ısırma eğilimi gösterebildiği öğrencilere aktardı. Kedi ve köpek ısırmalarında ısırılan yerin sabun ve soğuk su ile yıkanması gerektiğini ve yaranın üstü temiz bir bezle kapatılıp ciddi yaralanma ve kanama varsa da yaraya temiz bir bez ile basınç uygulanması gerekli olduğunu belirten uzmanlar, ardından ise hemen en yakın sağlık kuruluşuna gidilmesi gerektiğini bildirdi.

BİR KÖPEĞİ İLK GÖRDÜĞÜNÜZDE NASIL YAKLAŞMALISINIZ?

Bir öğrencinin, “Bir köpeği ilk gördüğünüzde nasıl yaklaşmalıyız? sorusu da, “Köşeye sıkıştırmayın, korkabilir, onun size gelmesini bekleyin. Ani hareketler yapmayın, bağırmayın. Uyuyan köpeğe dokunmayın, korkutabilirsiniz. Yemek yiyen köpeği rahatsız etmeyin. Bağlı olan köpeğe dokunmayın, bir şeyi koruyor olabilir. Köpeğin gözlerinde doğrudan ve sertçe bakmayın. Koşmayın, yavaşça yürüyerek uzaklaşın” şeklinde cevap buldu.

SABIR, DİKKAT VE SEVGİYLE İLETİŞİM KURMALIYIZ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası, Gebze Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, Mobil Kısırlaştırma Aracı ve Kedi Kısırlaştırma Karavanı sokak hayvanlarına yönelik hizmet veriyor. Merkezlerde bakım, tedavi, barınma ihtiyaçları karşılanıyor. Bakım ve aşılarının yapılması amacıyla hayvan bakım evlerine alınan sokak hayvanları merkezlerde kimliklendirilerek sahiplendiriliyor veya alındıkları ortamlara geri bırakılıyor. Yetkililer her hayvanın kendi bireysel kişilik ve davranış özelliklerine sahip olduğunu, sabır, dikkat ve sevgiyle hayvanlarla daha anlamlı bir iletişim kurulanabileceğini aktardı.