Kocaeli Büyükşehir Belediyesi projeleriyle örnek oluyor

Sporun her branşına önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin farklı noktalarına inşa ettiği tesislerle sporseverlerin yanında olmaya devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - “Sporun Başkenti Kocaeli” vizyonu doğrultusunda sporun her branşına önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin farklı noktalarına tesisler kazandırmaya devam ediyor. Gençlerin spor yapabileceği alanlar inşa ederek sporun ve sporcunun her zaman yanında olan Büyükşehir, bu kapsamda 2019-2023 yılları arasında 121 takım spor aleti, 29 adet futbol, 10 adet basketbol ve 3 adet voleybol sahasının yapımını gerçekleştirdi. Büyükşehir, 2 adet tenis kortunu da sporseverlerin hizmetine sundu.

BİSİKLET VE YÜRÜYÜŞ YOLLARI

Büyükşehir Belediyesi, hizmete aldığı yürüyüş yolları ve mesire alanlarıyla vatandaşları stresli yaşamdan uzaklaştırırken, doğayla iç içe kalmalarını sağlıyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, bu kapsamda 12 adet mesire alanı, 25 kilometre yürüyüş yolu ve 18 kilometre bisiklet yolunu şehre kazandırdı. Büyükşehir, yaptığı spor yatırımlarıyla Kocaelililere şehir merkezinde spor yapma imkanı sunuyor.

SKATE PARK KENTTE YAYGINLAŞIYOR

Sporun her alanına katkı sunan Büyükşehir Belediyesi, gençlerin isteği üzerine kent genelinde ilçelere skate park yapımına devam ediyor. İlkini Seka sahili Kocaeli Kongre Merkezi yanında yapan Büyükşehir Belediyesi daha sonra Başiskele, Körfez, Derince ve Karamürsel ilçelerinde skate park yaptı. Gençlerin isteği üzerine her ilçede bir skate park yapmayı hedefleyen Kocaeli Büyükşehir, şimdi de İzmit Doğu Kışla Gençlik Parkına ve Gölcük İhsaniye Sahiline skate park yapıyor. Büyükşehir, kaykay sporunun tüm kentte yaygınlaştırmayı hedefliyor.