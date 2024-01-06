Kocaeli Büyükşehir anne ve anne adaylarının yanında

Kocaeli Büyükşehir, 2023 yılında da anne adayları ve annelerin yanında olmaya devam etti. Dünyaya gözünü açan bebekleri ‘’Hoş geldin bebek’’ paketiyle karşıladıKOCAELİ (İGFA) - Bebeklerin sağlıklı gelişimini, daha anne karnındayken güvence altına alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ‘Hoş geldin Bebek’ projesi kapsamında 2023 yılında Büyükşehir’den sosyal destek alan anne adaylarına 549 adet doğum öncesi hastane çıkış paketi desteği sağladı. Aynı zamanda hayata gözlerini yeni açan tüm bebeklerin annelerine de emzirme ve bebek bakımı eğitimi hizmeti sunuluyor. Düzenli olarak da süt alışverişi yapabilecekleri ‘41 Kart’ veriliyor. Anne ve bebeğin ihtiyaçlarına yönelik bakım ile ilgili 14 farklı ürünün bulunduğu ‘Hoş Geldin Bebek’ paketiyle tüm annelere destek olunuyor.

14.651 AİLEYE EMZİRME VE BEBEK BAKIM EĞİTİMİ

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde sunulan ‘Hoş geldin Bebek’ projesi kapsamında gebeliğin 28. haftasını dolduran veya doğumu takiben 0-3 aylık bebeği olan tüm annelere ev ziyaretlerinde bulunuluyor. Bebek bakımı ve emzirme, göbek bakımı, bebek banyosu gibi anne ve bebek için gerekli olan eğitimler veriliyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından 2023 yılında Kocaeli’nde 14 bin 651 aileye eğitim verildi.

DAİMA ANNE VE BABALARIN YANINDAYIZ

Proje kapsamında; Hayata gözlerini açan bebeklerin annelerine yönelik; emzirme ve bebek bakımı eğitimi ev ziyareti yapılıyor. Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden sosyal destek alan ailelere de hastane çıkış bakım paketi (hastane çıkışı kıyafet, uzun ve kısa kollu zıbın, müslin bebek battaniyesi, emzirme önlüğü, mama önlüğü, ağız bezi, amigurumi oyuncak) veriliyor.

Ayrıca anne ve bebeğin ihtiyaçlarına yönelik bakım ile ilgili ülkemizde yetiştirilen ve içeriğinde 18 farklı türden bitkinin kullanıldığı tamamen organik; lavanta, zeytin, biberiye, aloe vera yağları bulunan pişik kremi, bebek şampuanı, bebek balmı, göğüs ucu kremi, sırt çantası, bebek bezi, ıslak havlu, bebek pudrası, sabun tozu, gülsuyu, ateş ölçer, emzirme yastığı, papatya çayı, rezene çayı ürünler ‘Hoşgeldin Bebek’ paketinde yer alıyor. 2023 yılında 19 bin 884 anneye de bu paketin yer aldığı sırt çantası verildi.

41 KART İLE SÜT DESTEĞİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ilk defa Hoş geldin Bebek projesi kapsamında anne adaylarının hamilelik ve emzirme dönemlerinde yeterli beslenmelerine yönelik doğumdan önce 3 ay doğumdan sonra 3 ay olmak üzere 2023 yılında gebe ve yeni doğum yapmış annelere 15 bin 688 defa süt desteği sağladı.