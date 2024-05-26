Kocaeli Bayraktar'da tarımsal sulama kanallarına temizlik

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarımın yoğun olarak yapıldığı İzmit Bayraktar Mahallesi’nde arazileri besleyen sulama kanallarının temizlik ve bakımını tamamladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, havaların ısınmasıyla çiftçilerin tarım arazilerinde su sıkıntısı yaşamaması ve tarımsal faaliyetlerini daha rahat sürdürebilmesi için il genelinde sulama kanallarının temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını yapıyor.

Bu kapsamda A Takımı ekipleri tarımın yoğun olarak yapıldığı İzmit Bayraktar Mahallesi’nde arazileri besleyen 8,5 kilometre uzunluğundaki sulama kanallarında temizlik çalışması başlattı. Büyükşehir, katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik ettiği çiftçilerin gelir düzeyini artırmaya ve tarımsal kalkınmaya yönelik verdiği desteklerle üretimin kesintisiz devam etmesi için üreticilerin her zaman yanında oluyor.

ÇİFTÇİLER SU SIKINTISI ÇEKMEYECEK

Bu destekler kapsamında Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı A Takımı ekipleri, tarla ve bahçelerini sulayan çiftçilerin sorun yaşamaması, yaz aylarında su kayıplarının en aza indirilmesi, kış aylarında da su taşkınları ve sel baskınlarının önlenmesi için Kocaeli genelinde tıkanan ve işlevini yerine getirmeyen tarımsal sulama kanallarını ve kanaletleri ıslah ediyor.

BAYRAKTAR’DA ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

İzmit Bayraktar Mahalle Muhtarı İbrahim Pala, tıkalı olan su kanallarının temizlenmesi için Büyükşehir Belediyesi’ne talepte bulundu.

A Takımı ekipleri, tarımın yoğun olarak yapıldığı Bayraktar’da, arazilerin sulandığı 8,5 kilometrelik kanalın ve kanaletlerin temizlik ve bakım çalışmasını yaptı. Kanallarda su akışına engel olan toprak birikintisi, ot ve ağaç dalları temizlendi. Çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren ekipler, kanal boyunca iş makinaları ve makinaların giremediği yerlerde insan gücüyle temizleme çalışması yaptı. Eskiyen ve kullanılmaz hale gelen kısımlara koruge boru monte edildi. Çiftçiler de gönüllü olarak imece usulü ile çalışmalara katılarak, ekiplere destek verdi.

100 BİN DEKAR ARAZİYİ SULAYAN KANALLAR TEMİZLENDİ

Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılı sulama sezonunun sorunsuz olması için yaz boyunca kent genelinde tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu ilçelerin farklı noktalarındaki kanalların temizlenmesine devam edecek. Şu ana kadar Kocaeli genelinde 100 bin dekar tarım arazinin su ihtiyacını karşılayan sulama kanalların bakım, onarım ve temizlik çalışmaları tamamlandı.

Bayraktar Mahalle Muhtarı İbrahim Pala, köyde sulama kanalları ile ilgili sıkıntının çok büyük olduğunu belirterek, “Allah razı olsun, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri geldi, iş makineleriyle kanalların temizliğini yaparak, sulamaya açtı. Tahir Büyükakın başkanımız, özellikle tarıma ve çiftçiye çok önem veriyor. Bu konuda bize ciddi anlamda destek sağlıyor. Su kanallarının bazı yerleri kullanılmaz haldeydi, bunları yenilediler. Köydeki çiftçi vatandaşlarımız da imece usulüyle bu çalışmaya destek verdi. Başkanımız mazot, gübre, tohum olmak üzere her türlü desteği çiftçilerimize veriyor. Biz de elimizden geldiği kadar sebze ve meyve başta olmak üzere ekip biçiyoruz, ürünlerimizi yetiştiriyoruz. Tahir Büyükakın başkanımızı, Allah başımızdan eksik etmesin. Çok teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.