Kocaeli Başiskele’de 70’ler ruhu yaşandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yaz şenlikleri Yeşilçam Vokal Grubu’nun Başiskele’de verdiği nostaljik konserle devam etti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, şehrin her noktasında yaz coşkusunu hissettirmek için düzenlediği yaz şenlikleri Başiskele’de devam etti.

Rıfat Ilgaz’ın unutulmaz eseri Hababam Sınıfı Serisinin usta oyuncularından ‘Hayta İsmail’ lakaplı Ahmet Arıman, ‘Bacaksız’ lakaplı Tuncay Akça ve Teoman Ayık’ın kurduğu Yeşilçam Vokal Grubu, Yeşilçam'ın birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi.

Sevenlerine unutulmaz dakikalar yaşatan Yeşilçam’ın emektarları vatandaşların yoğun ilgisi karşısında coşkuyla şenlik alanına geldiler.

7’den 70’e tüm Kocaelililerin ilgiyle karşıladığı şenliğin usta oyuncuları “Yeşilçam Vokal Grubu”, unutulmaz eserleri seslendirerek, çocuklar başta olmak üzere herkese doyumsuz bir eğlence yaşattı. Başiskele’deki etkinliğe Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak da katıldı. Başkan Vekili Çakmak, Hababam Sınıfı’nın efsane isimleriyle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Ordulular Derneği, Gümüşhane Derneği, Vezirçiftliği Ulucamii Derneği, Vezirçiftliği Ortaokulu, Vali İhsan Dede İlkokulu ile gerçekleştirdiği yaz şenliklerine Başiskele’de bir yenisi daha eklendi. Çocukların eğlenebilmesi için şişme oyun grupları kuruldu. Çocuklar birbirinden farklı etkinlikler ve oyun alanlarında keyifle vakit geçirirken, etkinlik boyunca patlamış mısır, Osmanlı macunu, dondurma ve pamuk şekeri ikram edildi. Çocuklar oyun parklarında eğlenirken alana gelen ailelerin zaman geçirmesi için ikram çadırı kuruldu. Vatandaşlara şenlik boyunca pide ve çay ikramı yapıldı. Yaz şenliğinde keyifle vakit geçiren her çocuğa çekiliş bileti verildi.

HEDİYELER SAHİPLERİNİ BULDU

Çocuklar etkinlik boyunca birbirinden farklı sokak oyunları oynayarak güzel zaman geçirdiler. Animatörlere ve palyaçolara büyük ilgi gösteren çocuklar dans ederek, hep bir ağızdan şarkılar söyledi. Programın devamında sihirbaz Dragon sahne aldı. Sihirbaz Dragon’un, ateş oyunları, çeşitli gösterileri ve sihir numaralarını çocuklar hayranlıkla izledi. Etkinlik boyunca palyaçolar ve animatörlerle dans edip oynayan çocuklara program sonunda çekiliş yapıldı. Bisiklet gibi birçok çeşitli hediye kurayla sahiplerini buldu.