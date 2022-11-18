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Kocaeli Başiskele'de eski köy okulu özel kamp merkezi olacak

YAŞAM 18.11.2022, 09:56
Kocaeli Başiskele'de eski köy okulu özel kamp merkezi olacak

Kocaeli Başiskele'nin Servetiye Cami Mahallesinde bulunan eski köy okulu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kamp merkezine dönüştürülüyor.KOCAELİ (İGFA) - Hayata geçirdiği kültürel ve sosyal projelerle gençlerin her zaman yanında olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Kocaeli Valiliği’nin sosyal etkinliklerinde özel öğrencilerin kullanabilmesi için Başiskele Servetiye Cami Mahallesinde bulunan eski köy okulu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kamp merkezine dönüştürülüyor.

ESKİ OKUL YENİLENECEK

Proje kapsamında Servetiye Cami Mahallesinde bulunan eski okul binalarının eğitim ve rehabilitasyon merkezine dönüştürülmesi için bakım ve onarımları yapılacak. Alandaki üç binanın tamamen yenilenmesi gerçekleştirilecek olup binaların içinde yeni bölme duvarları yapılacak ve mevcut kapılar sökülerek yenilenecek. Yine iç kısımda zeminler sökülecek, zemin seramikleri yapılacak, iç cephe sıva ve boya işleri ile elektrik ve mekanik işler gerçekleştirilecek. Çevre imalatlar olarak giriş demir kapısı, çevre beton duvarlar üzerine bir buçuk metre yüksekliğinde 165 metre uzunluğunda panel çit, bahçe zemin tesviyesi yapılarak 600 metrekare beton dökülecek. Ayrıca parke taş ile yürüyüş yolları inşa edilecek.

Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri iş dahilinde 650 metrekarelik saha betonunun dökümünü yaptı. Çevre istinat duvarları üzerine panel çit imalatını da tamamlayan Büyükşehir ekipleri, yeni yapılacak olan istinat duvarının temel imalatlarını bitirdi. 300 metrekarelik kiremit çatı yenilemesi de tamamlandı. Ayrıca tuvalet ve çamaşırhane binasının temel betonları da döküldü. İş kapsamında ekipler bu hafta tuvalet ve çamaşırhanenin duvar, yeni perde duvarın demir, kalıp ve beton, mevcut binaların kırım ve söküm imalatlarına devam ediyor.

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