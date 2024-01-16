Kocaeli basınına 16 Ocak belgeseli müjdesi

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti tarafından Kasr-ı Humayun’da düzenlenen 16 Ocak Basın Onur Günü programında müjde veren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 16 Ocak’ın tüm ülkede tanınmasına katkıda bulunmak için, çok ünlü bir yönetmenin hazırlayacağı uzun metrajlı bir belgesel film hazırlığı içinde olduklarını kaydetti.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, katıldığı Basın Onur Günü programında Kocaelili basın mensuplarına 16 Ocak konulu belgesel filmin müjdesini verdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk ve tek basın toplantısını yaptığı, devletin yönetim şekline dair ipuçlarını gazetecilerle paylaştığı 16 Ocak 1923’ün yıldönümünde verilen belgesel film müjdesi gazetecilerde büyük heyecan yarattı.

Belgeselle ilgili açıklama yapan başkan Hürriyet, “Bütün ziyaretlerimizde bu kentte müjdelenenleri, bu kentin tarihinin taşıdığı emsalsiz değeri anlatmaya çalışıyoruz. Bu müjdelerin ulusal anlamda hak ettiği yeri bulmadığını düşünüyorum. 16 Ocak Basın Onur Günü de bu müjdelerden bir tanesi. Ülkenin Cumhuriyet ile yönetileceğinin İzmit’ten duyurulduğunu daha fazla anlatmak gerekiyor.

GALA YAPILACAK

16 Ocak ile ilgili uzun metrajlı bir belgesel çalışmamız var. Ünlü belgesel yapımcılarıyla Atatürk’ün İzmit ziyaretleri ve İzmit’in Türkiye için önemini anlatan önemli bir çalışma yapıyoruz. Hazırlıklarımız heyecanla devam ediyor. Tüm halkımıza güzel bir gala ile izletmek istiyoruz. Şubat sonu Mart başı gibi bitmesini temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.