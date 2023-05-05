Kocaeli Aytepe afet bölgesinden gelen çocukları ağırlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Aytepe Diriliş Gençlik Kamplarında deprem bölgesinden gelen çocukları ağırlıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi; Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak için seferber olurken, deprem bölgesinden Kocaeli'ne gelen öğrenci ve öğretmenleri Kocaeli’nde ağırlayıp 'yanınızdayız' mesajı verdi.

Deprem bölgesinden Kocaeli’ne gelen çocuklar, Büyükşehir’in Aytepe Diriliş Gençlik Kamplarında bilim, sanat, müzik ve spor atölyelerine katıldı. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da deprem bölgesinden gelen öğretmen ve çocukların SEKA Park’taki mutluluğuna ortak olup Antikkapı Seka Bahçe Kır Düğün Salonundaki akşam yemeğine katıldı. Öte yandan depremden etkilenen 290 öğrenci ve 10 öğretmen için ayrıca İstanbul gezisi ve Kocaeli içinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bu kapsamda öğrenciler; İstanbul gezisinin yanı sıra at binme, Ormanya, Bilim ve Kağıt Müzesi, Uçurtma Şenliği, Bowling, Buz Pateni ve lunaparkta gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

BİZİM MİLLETİMİZ ÇOK YÜCE YÜREKLİ BİR MİLLETTİR

Öğrencilerin ‘Hatay sizinle gurur duyuyor’ sloganları karşında duygulanarak konuşmasına başlayan Başkan Büyükakın, "6 Şubat'ta Türkiye bütün herkesin yüreklerini dağlayan o büyük afete uyandığında bizim ekiplerimiz hemen sahaya çıktılar. İlk anda Maraş'tan gelmişti haber. İtfaiye ekiplerimiz, kurtarma ekiplerimiz, yemek tırlarımız önce Kahramanmaraş’a gitti. Ardından bir haber geldi. Hatay’da durum daha kötü dediler. Biz de ayrı bir ekiple Hatay’a doğru yola düştük. İlk geldiğimizde 1999 yılında Kocaeli’nde yaşanan depremi hatırladık. Bizde bir gece saat 03.02’de bir depremle uyanmıştık. Yakınlarımızı kaybetmiştik. İçinde yaşadığımız güzel evlerimizi kaybetmiştik ama umudumuzu kaybetmemiştik. Biz o kötü günlerden nasıl toparlandıysak sizin de toparlanacağınızı inanarak Hatay Defne merkezdeki ilk yerleştiğimizde ben Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi bahçesinde çadırları kurarken kenarda ateşin başında bekleyen evlatlarımıza onların annelerine babalarına hep şunu söyledim; ‘Asla umutsuz olmayın bizim devletimiz büyük bir devlettir. Bizim milletimiz çok yüce yürekli bir millettir. Çok hızlı bir şekilde bu yaraları saracağız ve göreceksiniz çok zaman geçmeden her şey eski haline dönecek yeniden gülmeye başlayacaksınız.’ Birkaç gün içinde o bölgenin çadırları kurulduğu binaya su ve elektrik verildi. Yüzlerinde endişe okunan evlatlarımızın yüzlerinde gülmeler belirmeye başladı" dedi.

Toplantıda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım da hazır bulundu.

Başkan Büyükakın, yemek sırasında kendisinden tablet isteyen öğrencilerin talebini karşılıksız bırakmadı ve en kısa sürede temin edileceğini söyledi. Kocaeli’de kendi evlerinde gibi karşılanan ve ağırlanan, şehrimizde kaldıkları sürece kendilerini evlerinde gibi hisseden öğretmen ve öğrenciler, duygusal bir vedanın ardından deprem bölgesine geri döndü.