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Kocaeli Aydınlar Ocağı yenilenebilir enerjiyi konuştu

YAŞAM 25.02.2024, 13:15
Kocaeli Aydınlar Ocağı yenilenebilir enerjiyi konuştu

Kocaeli Aydınlar Ocağı, 24 Şubat Cumartesi günü, tramvay yolu üzerindeki Sivil Toplum Merkezi’nde “Yenilenebilir Enerji ve Türkiye’nin Enerji Politikaları” konulu bir konferans düzenledi.KOCAELİ (İGFA) - Konferansa Kocaeli Aydınlar Ocağı’nın önceki dönem başkanları Ahsen OKYAR ve Ruhittin SÖNMEZ’in yanı sıra, Kocaeli Milli Kuruluşlar Birliği Başkanı Yücel Alpay DEMİR, Kocaeli Çankırı Yaren Kültürü Eğitim, Kültür ve Araştırma Derneği Başkanı Mustafa ÇALIM, Doğu Marmara Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Başkanı Salih KARABEY, Hürriyetçi Eğitim-SEN Kocaeli Üniversitesi Baştemsilcisi Ali Talip AKPINAR, Kocaeli Sürdürülebilir Çevre ve Canlı Hayatı Koruma Derneği Başkanı Didem SİKLON ve Kocaeli halkı katılım sağladı.

Konferans, Kocaeli Aydınlar Ocağı Başkanı Av. Gürkan UYSAL’ın açılış konuşmasıyla başladı. Başkan Av. Gürkan UYSAL konuşmasında enerjinin önemini, son iki yüz yıldır dünyada savaşların enerji kaynaklarına ulaşmak amacıyla yapıldığını, Avrupa Birliği’nin bile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu adıyla bir enerji ve çelik topluluğu olarak kurulduğunu ifade etti ve kürsüyü Alper Türkten’e devretti.

Alper Türkten sunumuna yeşil enerji olarak da adlandırılan yenilenebilir enerjinin temel motivasyonunun sera gazları, enerji fiyatları ve iklim anlaşmaları olduğunu; kaynağa bağlı fosil yakıt tüketiminin yerini 2050 yılına kadar yenilenebilir enerjinin almasının planlandığını anlattı.

Dünyada güneş paneli üretim kapasitesi, temiz enerji teknolojileri ve fiyat değişimi, Avrupa Birliği kaynak bazlı birincil enerji üretimi, Avrupa Birliği ülkelerindeki elektrik enerjisi birim fiyatları, Türkiye ulusal enerji planı, Türkiye elektrik tüketimi, Türkiye’de sanayide enerji fiyat değişimi, Türkiye’de yenilenebilir enerji teşvikleri, Türkiye ve Almanya’nın yenilenebilir enerji üretiminin karşılaştırılması konularında bilgi veren Türkten, sunumunun ardından katılımcıların sorularını cevapladı.

Konferans sonrasında katılımcılar hep birlikte fotoğraf çekindiler. Katılımcılar, fotoğraf çekiminin ardından bir süre daha sohbet ettikten sonra etkinliği sona erdirdiler.

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