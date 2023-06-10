Kocaeli Alzheimer Yaşam Evi'nde 2'nci yaşını coşkusu

İzmit Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen ve Kocaeli’de ilk ve tek olan Alzheimer Yaşam Evi 2’nci yaşını gerçekleştirilen mangal partisiyle büyük bir coşku ve gururla kutladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğü ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün çalışmalarıyla hayata geçirilen Alzheimer Yaşam Evi 2’nci yaşını doldurdu. 2 yıl boyunca hem Alzheimer hastalarının hem de hasta yakınlarının hayat standartlarını yükselten, kentte Alzheimer konusunda büyük farkındalık yaratan Kocaeli’nin ilk ve tek Alzheimer merkezinin ikinci yılı coşkuyla kutlandı. İkinci yıl kutlama programı Yaşam Evi’nin bahçesinde mangal partisiyle taçlandı. Şişli Belediyesi ve Türkiye Alzheimer Derneği yetkilileri tarafından İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e çalışmalarından dolayı tablo hediye edildi.

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İzmit Belediyesi Alzheimer Yaşam Evi 2. yıl kutlamalarına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yanı sıra CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Kocaeli Üniversitesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Neslihan Aybala Alagöz, Kadıköy Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Filiz Coşkun, Malta Mahallesi Muhtarı Bekir Boz, Kadıköy Belediyesi Alzheimer Yaşam Merkezi Yetkilileri, Şişli Türkiye Alzheimer Derneği Gündüz Yaşam Evi Yetkilileri, Alzheimer Yaşam Evi’nden faydalanan hastalar, aileleri ve çevre sakinleri katıldı.

“KOCAELİ’NİN İLK VE TEK ALZHEİMER YAŞAM EVİ”

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet programda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı; “İki yıl önceydi, Kocaeli’nin ilk ve tek Alzheimer Yaşam Evi’nin açılışını gerçekleştirmiştik. Ve o zamandan beri de burası halen daha Kocaeli’nin bu anlamdaki ilk ve tek merkezi olma özelliğini sürdürüyor. Biz göreve geldikten çok kısa süre içerisinde pandemi süreci başlamıştı. Bir sürü kısıtlamalar yaşadık bu süreçte. Ama bu kısıtlamalar sona erdiğinde açılışını yaptığımız, göz bebeğimiz olan Alzheimer Yaşam Evi’mizde iki yıl boyunca kentimiz ve değerli ailelerimiz için tüm çalışma arkadaşlarımızla canla başla çalıştık.