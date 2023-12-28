Kocaeli, 2024’e pırıl pırıl girecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, temiz ve yaşanılabilir Kocaeli için yıl boyu yürüttüğü çalışmaların yanı sıra şehrin 2024 yılına da pırıl pırıl ve tertemiz girmesi için çalışıyorKOCAELİ (İGFA) - Çevre ve temizlik konusunda yürüttüğü çalışmalar ile Kocaeli’nin sahip olduğu zenginlikleri koruyan Büyükşehir Belediyesi, 2023’te kentin her köşesini tertemiz tutmak için yıl boyu çalıştı. Yeni yıl öncesinde temizlik seferberliğine devam eden Büyükşehir’in yaptığı çalışmalarla Kocaeli, 2024 yılına pırıl pırıl girecek. Çevreci belediyecilik anlayışıyla hareket eden ve bu kapsamda kente kazandırdığı millet bahçelerinden evsel atıkların dönüşümüne kadar birçok konuda önemli çalışmalar yürüten Büyükşehir, daha güzel, daha yaşanabilir, daha yeşil bir Kocaeli için 2024 yılında da çalışmaya devam edecek.

Büyükşehir Belediyesi, yeni yılda da özenle yaptığı çalışmalarla vatandaşın sağlığını ve çevre düzenlemesini ön planda tutacak. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Büyükşehir’in sorumluluk alanında bulunan cadde, sokak, sahil, köprü, asansör, park ve bahçelerde gece gündüz çalışarak şehri temizliyor. Daha mutlu ve sağlıklı bir yaşam için şehri baştan aşağı temizleyen Büyükşehir, ayrıca orta refüj, yol kenarları, kaldırım üzerleri ve diğer yeşil alanlarda da ot biçme ve peyzaj çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.