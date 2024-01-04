Kocaeli 2023’te ihtiyaç sahiplerini hiç unutmadı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, geride bıraktığımız 2023 yılında Gönül Kazan projesiyle yemek yapabilecek güçten yoksun kişi ve ailelere 484 bin 997 öğün yemek ikram ettiKOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında da gece gündüz demeden Kocaeli genelinde ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam etti. Geniş Ailem, Hayata Tutun, Hayatın içindeyim gibi projelerle 65+ vatandaşların sosyal hayata katılımını sağlayan Büyükşehir, ihtiyaç sahiplerini de hiç unutmadı. Gönül Kazan projesiyle yıl boyunca hasta, yaşlı veya engelli olup, yemek yapabilecek güçten yoksun kişi ve ailelere günlük 2 öğün hazır yemekleri (kahvaltı-yemek) kapılarına kadar ulaştırıldı. 2023 yılı boyunca Kocaeli genelinde dağıtılan öğün sayısı 484 bin 997 oldu.

GENİŞ AİLEM’DEN TAM DESTEK

‘Geniş Ailem’ projesiyle Kocaeli’de ikamet eden 65 yaş üstü veya engelli olan vatandaşlara hastaneye gidiş-dönüş, doktor randevusu, resmi kurumlarla olan bağlantısı, barınma ihtiyacı, ev temizliği ihtiyacı, alışveriş, ilaç, sıcak yemek, fatura ödeme, maaş çekme gibi bireylerin temel ihtiyaçları konularında destek veriliyor.

Sağlık sorunları, maddi imkânsızlık veya kimsesizlik gibi nedenlerle dışarı çıkamayan bireyler için sosyo-kültürel faaliyetlerin yanında temel ihtiyaçlarını karşılamaları için de destek sunuldu. Bu amaçla geçtiğimiz yılda 6 bin 862 defa hizmet verildi. Sağlık destek çalışmaları kapsamında hastane randevusu alma, muayenede refakat, sağlık taraması (tahlil), reçete yazdırma ve eczane işlemleri, sağlık kurulu işlemleri gerçekleştirildi. Diğer yandan yaşlı bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla çeşitli hastalıkların bilinmesi amacıyla eğitimler verildi. Maaş, noter, fatura ödeme gibi işlemler de yine Büyükşehir tarafından yapıldı.

HAYATA TUTUN PROJESİ

65 yaş üstü vatandaşlar için başlatılan bir diğer proje ‘Hayata Tutun’. Yaşlanma ile birlikte meydana gelen, yürümekte, oturup kalkmakta zorluk çeken vatandaşlar için banyo içi katlanabilen tabure, banyo içi ve ihtiyaç duyulan alanlarda sabit tutunma barı, harekete duyarlı aydınlatma monte edilerek, ıslak zeminlerde kullanılmak üzere de kaydırmaz paspas vatandaşın hizmetine sunuldu. 2023 yılında 196 hanede uygulama yapıldı.

HAYATIN İÇİNDEYİM PROJESİ

Büyükşehir’in ‘Hayatın İçindeyim’ projesinden 65 yaş üstü zihinsel sağlığı yerinde olan, hareket kısıtlılığı olmayan ve programlara katılım için fiziksel zorluğu bulunmayan çınarlarımız faydalanıyor. 2023 yılında 6 bin 436 vatandaşa hizmet sunuldu. Bu proje içerisinde; Yeşil sevenler kulübü, Sağlıklı yaşam kulübü, Kültür kulübü, Akademi Kulübü, Sanat Kulübü, Torun Kulübü ve 5 çayı kulüpleri yer alıyor. Çınarlarımız ilgi alanlarınca kulüplerimizde kaliteli vakit geçirerek, sosyal hayatın içine dâhil olabilmekte ve hobi alanlarını geliştirebiliyor. Bu kapsamda faaliyetlerden faydalanmak ve hayatın içinde kalmak isteyen tüm 65 yaş üstü vatandaşlarımız 153 Çağrı merkezi ya da https://ebelediye.kocaeli.bel.tr/SosyalHizmetler/HayatinIcinden linkinden başvuru yapabilmektedir.