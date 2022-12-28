Kocaeli 2022'yi konser ve etkinliklerle geçirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında ücretsiz konser, gösteri ve kültürel etkinliklerle vatandaşlara yılın her mevsimi eğlence keyfi yaşattı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği çalışmalarla vatandaşların 2022 yılını renkli ve sanatla dolu bir yıl olarak yaşamasını sağladı. Özellikle yaz aylarında yapılan Yaz Neşesi Şenlikleri, birbirinden ünlü sanatçıları Kocaelililerle buluşturdu. Ücretsiz konser, gösteri ve kültürel etkinlikler Kocaeli’nde dört mevsim renkli ve eğlenceli anlara sahne oldu.

YEREL MÜZİSYENLERE ANLAMLI DESTEK

“Kültür, sanat, eğlence, hayatın içinde sen de gel” sloganıyla düzenlenen organizasyonlar kapsamında açık hava sineması ve yerel müzisyen konserleri yapıldı. Etkinliklerin öncesinde pandemi döneminde zor günler geçiren yerel müzisyenler sırasıyla konser verdi. Programların sonunda ‘Bizim İçin Şampiyon’ filmi açık havada oynatıldı. Büyükşehir’in patlamış mısır ikramı eşliğinde filmi izleyen vatandaşlar, keyifli bir yaz akşamı geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

ÜNLÜ SANATÇILAR KONSER VERDİ

Bunun yanı sıra ünlü sanatçılar; Kutsi, Derya Uluğ, Resul Dindar, Kıraç, Ziynet Sali, Murat Dalkılıç, Mustafa Ceceli, Hakan Altun, Haluk Levent, Resul Dindar, Emre Kaya, Simge Sağın, Sefo ve Soner Sarıkaya yaz etkinlikleri kapsamında Kocaeli’nin en önemli kent meydanlarında ve sahil şeritlerinde konserler verdi.

14. KARAMÜRSEL BALIK FESTİVALİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Karamürsel Belediyesi’nce düzenlenen 14. Karamürsel Balık Festivali Ereğli Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Festival kapsamında gündüz vatandaşlara balık ekmek dağıtılırken, akşam saatlerinde ise pop müziğinin önemli ismi Emre Kaya konser verdi.

ROMAN TOPLU SÜNNET VE NİKÂH TÖRENLERİ

Roman Sünnet ve Roman Toplu Nikah Şölenleriyle de yaz neşesine neşe katıldı. Roman Toplu Sünnet Şöleni kapsamında 264 çocuk, kendileri için Fuar alanında hazırlanan eğlenceli etkinliklerde doyasıya eğlenerek, unutulmaz bir gün yaşadı. Toplu nikâh töreni programıyla 36 Roman çift dünya evine girdi. Çiftler, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın kıydığı nikâhla bir ömür birlikteliğe “evet” dedi. Roman Toplu Nikâh törenin ardından Ümmiye, Dj Yılmaz ve Popstar Erhan konseri gerçekleştirildi.