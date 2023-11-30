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Kocaeli 16 Ocak’a hazırlanıyor

YAŞAM 30.11.2023, 16:19
Kocaeli 16 Ocak’a hazırlanıyor

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan ve yeni yönetimini makamında konuk eden Başkan Büyükakın, 16 Ocak vurgusu yaptıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti (KOGACE) Başkanı Cemal Kaplan ve yeni yönetimini makamında konuk etti. Kaplan ve yeni yönetimini tebrik eden Başkan Büyükakın, Türkiye Cumhuriyeti’nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk kez 16 Ocak 1923'te Kocaeli’nde düzenlediği basın toplantısının önemine vurgu yaparak, bu yılki Basın Onur Gününün coşkulu programlarla kutlanmasını arzu ettiğini dile getirdi.

“TARİHİMİZİN MİHENK TAŞLARINDAN”

Başkan Büyükakın, ziyaretin ardından yaptığı değerlendirmede, “Ülkemizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kayıtlara geçen ilk ve tek basın toplantısının ilimizde yapılması bizler için onur verici. Biz o güne her yıl çok önem veriyoruz. Tarihimizin çok önemli mihenk taşlarından bir gün olarak görüyoruz. İlk defa ‘Cumhuriyet’ fikrinin ortaya atıldığı basın toplantısını her defasında kutlamak bizlere ayrı bir mutluluk ve onur veriyor. 16 Ocak’ı Cumhuriyetimizin 100. yılında çok daha etkin yaşamak, programlarla ve etkinlikle kutlamak şehrimizin Cumhuriyete olan borcu olarak da görüyorum” açıklamasını yaptı.

Kocaeli Gazeteciler Başkanı Cemal Kaplan ise Sivil Toplum Merkezi’nin alt katında bulunan konferans salonunun hizmete girmesinden dolayı Başkan Büyükakın’a teşekkür etti. Kaplan, “Cemiyet olarak bizde olağan genel kurulumuzu burada gerçekleştirdik. Gerçekten mükemmel bir yer olmuş. Kongreye katılım sağlayan üyelerimiz de burayı çok beğendi. Sivil toplum derneklerine faaliyet ve etkinlikleri için böyle bir yer kazandıran Başkanımız Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyorum” dedi. Ardından yönetim kurulu üyelerini Büyükakın’a tanıtan Kaplan, bu yılki 16 Ocak’ı 100. yıla yakışır bir şekilde kutlamak için hazırlıklara başladıklarını kaydetti. 16 Ocak kutlamaları ile ilgili karşılıklı fikir alışverişi şeklinde geçen ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

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